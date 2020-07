Seçer: "2 milyar 200 milyon liralık borcu 1 milyar 500 milyonlu rakamlara çektik" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "İnsanlara bu kentin barış ve huzur kenti olduğunu gösterdik"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin borçlarında yaklaşık 700 milyon liralık azalma olduğunu belirterek, 2 milyar 200 milyon lira ile devraldıkları borç stokunu, 1 milyar 500’lü rakamlara çektiklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz Ayı Birinci Bileşim Toplantısı, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, idareden gelen konuların görüşüldüğü kısımda Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı dönemi faaliyet raporu meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Seçer meclis üyelerine teşekkür etti.

“2 milyar 200 milyon lira borcu şu an 1 milyar 500 yüzlü rakamlara çektik”

Faaliyet raporunun görüşülmesinin ardından Başkan Seçer, meclis üyeleri tarafından yöneltilen bazı sorulara ve eleştirilere de yanıt verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin eksik kaldığı konusundaki eleştirileri yanıtlayan Seçer, önemli bir borç yüküyle devraldıkları bir belediyede mali disiplini sağlayarak hem borç ödediklerini hem de hizmet yaptıklarını ifade etti. Seçer, “Her yeni gelen yönetim gibi öncelikli olarak ilk aylarımız geçtiğimiz döneme ait bazı uygulamalar üzerinde çalışmalar, düzenlemelerle geçti. Yeni döneme ilişkin hem idari hem mali bazı düzenlemeler yaptık. Her yeni yönetim gibi biz de bir borç yükü ile devraldık. Ancak geçtiğimiz toplantıda da yaptığım sunumda göreceğiniz gibi ilk bir yılımızda mali disiplini sağladık. Bu konuda tereddütsüz, amasız, fakatsız, lakinsiz konuşabilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 700 milyon liralık borç tutarı azalması vardır. Bu çok önemli bir rakamdır. Yaklaşık olarak 2 milyar 200 milyon lira ile devraldığımız borç stokunu şu an 1 milyar 500’lü rakamlara çekme imkanımız oldu. Burada bir tasarruf söz konusu değil. Tamamen mali disiplinle alakalı, daha çok israfın önüne geçmeyle alakalı, daha rasyonel bazı mal ve hizmet alımları ile ilgili uygulamalar sonucunda bunu sağladık. Aynı şey MESKİ içinde geçerli” dedi.

“Sosyal politikalar konusunda verdiğimiz sözleri çok süratle yerine getirdik”

Belediyenin borç yüküne rağmen insanüstü çaba göstererek önemli projelere imza atıldığını kaydeden Seçer, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Borç devraldık, ödedik. Bunları bir kenara bırakıyoruz, önümüze bakmamız lazım. Tamamen beklentilere, taleplere saygı duyuyorum, ayrıldığımız bir nokta yok. Ben de büyük düşünmek, büyük işler yapmak, büyük hizmetler yapmak istiyorum. Anamur’a da Bozyazı’ya da Tarsus’a da Çamlıyayla’ya da ulaşmak istiyorum. Ancak dokuz aylık süreç içerisinde mevcut koşullarımızı da göz önüne alırsanız gerçekten insanüstü bir gayret gösterdik. Bunun da takdir edilmesi bizi motive eder. Çok teşekkür ediyorum, çok büyük destek verdiniz. Geçtiğimiz dönem 164 milyon borçlanmamıza katkı sundunuz. Bu borçlanmayı yaptık ama söylediğimiz gibi borç stokundan da 700 milyon azaldı. O 164 milyon TL bize artı değer sağlamadı. Bunun da ayrımını yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Bunun yanında empati yapın. İlk aylarda, hatta ilk yılda büyük projelerin altına imza atma şansına sahip değilsiniz. Biz seçim öncesi daha çok sosyal politikalar konusunda verdiğimiz sözleri çok süratle yerine getirdik.”

“Bütün bu hizmetleri borç yükünden kurtulurken yaptık”

Seçer, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nden 4 bin 334 öğrencinin memnuniyetle faydalandığını ve üniversite sınavına girdiğini hatırlatarak, bu hizmetleri borç yüküne rağmen yaptıklarını söyledi. Seçer, “Biz 4 binle başlayıp 1000 öğrenciye düşmedik. 4 binle başlayıp 4 bin 334’le bitirdik. Bunlar takdire şayan çalışmalardır. Eğitim yardımlarından diğer birçok alana, dezavantajlı gruplara, kadınlarımıza, çocuklarımıza, kronik rahatsızlığı olanlara, engellerimize herkese ulaşmaya çalıştık. Bütün bunları bu borç yükünden kurtulurken yaptık. 200 bin ton asfalt döktük. Gelir gelmez yarım kalan Toroslar’daki Kuvayımilliye Katlı Kavşağı’nı faaliyete aldık. İmkansızlıklar içerisinde 200 bin ton asfalt döktük. Sizlerin desteğiyle 31 milyon 500 TL’lik teminat mektubu aldık ve 12 ay vadeli bitüm aldık. Bütün bunları dokuz ay içerisinde gerçekleştirdik. Kültürsanat anlamında çok büyük aktiviteler yaptık” diye konuştu.

“İnsanlara bu kentin barış ve huzur kenti olduğunu gösterdik”

Seçer, kent genelinde oluşturdukları barış, huzur ve güven havasının Mersinlilerin yüzüne yansıdığını belirterek, meclis üyeleri ile oluşturulan birlik ve beraberlik ortamının tüm kente yayıldığını vurguladı. Seçer, “İnsanlara bu kentin barış ve huzur kenti olduğunu gösterdik. Sokaklarda insanların yüzü güler hale geldi, buradaki görüntünüzden kaynaklı. Toplantıların her biri izlenmeye değer, keyifli, seviyeli tartışmaların olduğu toplantılardı. Geçtiğimiz ay sadece bir toplantıda meclis gerildi, kent bir ay gergin kaldı. Bu kente mutluluk vermek hepimizin başarısı. Bunu sağladık. Her şey para değil. Para mutlaka gerekli. Ekonominiz için, sağlık ve eğitim hizmeti için, refah için, sokak için, temiz bir kent için para gerekli ama kafanızdaki düşünceler, dünya görüşünüz, insan sevginiz de çok önemli. Biz bu topluma, bu sokaklara insan sevgisini verdik ayrışmama, ötekileşmeme, birbirimizi kucaklama, sevgiyle olma şansı verdik” ifadelerini kullandı.

“Biz kente siyasette barış, huzur ve kardeşliği getirdik”

Başkan Seçer, meclis üyelerine de seslenerek, “Bana hiçbiriniz, ‘Büyükşehir Belediye Başkanımızla diyolaglarımız kötü’ diyemezsiniz. Burada ayrı düşebiliriz ama insani olarak bir araya geldiğimizde hepimiz birbirimize insanüstü, azami saygı ve sevgi gösteriyoruz. Biz kente siyasette barış, huzur ve kardeşliği getirdik, hiçbir ayrım yapmadan. Çevreler, sokaklar, parklar temiz. Elimizden gelen gayreti tüm çalışanlarımız gösteriyor. Bunları artırarak devam etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Otopark için ihaleye çıkılıyor

Otopark eksikliği ile ilgili yönetilen eleştirilere de yanıt veren Başkan Seçer, pandemi sürecinin büyük projeleri durdurduğunu hatırlatırken, ihale için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Seçer, “Otopark ihalemiz hazır, çıkıyoruz. İlk Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nin altındaki otoparkımız. İlk çıkmıştık, itiraz oldu. Orası koruma bölgesi, bayağı zamanımızı aldı. Pandemi bitti onun ihalesine çıkıyoruz. İki cep otoparkı yapıldı merkezin trafiğini rahatlatmak için” dedi.

“Bir simgenin logolaşması için adaptasyon süresi hakkımı kullanmak zorundayım”

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni simgeleyen yeni logonun meclis gündemine getirilmediği konusundaki eleştirilere de yanıt verdi. Seçer, şöyle devam etti: “İnatlaşmayla mecliste bir konunun kabul edilmeyeceğini bilebilecek olgunlukta bir siyasetçiyim. İdare eden, sevk ve yöneten benim. Bazı değişiklikleri arzu ederim. Bu benim her değişiklik talebimin kabul edileceği anlamına gelmez ama bunun bir olgunlaşma süresi var. Bunu yaşamak zorundayım. Ben bir simgenin logolaşması için adaptasyon süresi hakkımı kullanmak zorundayım. İnsanların bunu tanıması, görmesi lazım. Oysa benim resmi logom bellidir. Daha önceki yönetimler döneminde kabul edilen, bizim resmi olarak kullandığımız logo devam ediyor. Bunda bir sıkıntı yok bizim açımızdan. Ama simge olarak nitelendirdiğimiz, şehre daha farklı bir ambiyans, bir renk, bir hava katacağını düşündüğümüz, bir değişimi simgeleyeceğini düşündüğümüz çalışmamızı da bazı alanlarda kullanıyoruz. Yanlış düşünceler ya da yanlış bazı anlamalara sebebiyet verecek uygulamalar yapıyorsak biz kendimizi bunun üzerinden tekrar gözden geçiririz. Lütfen siz de bu konuyu böyle değerlendirin. Biz bunun logoya dönüşmesi noktasında, o olgunluğa eriştiği noktada sizlerin de görüşünü alarak, mecliste paylaşırız.”

Belediye Encümen üyeleri seçimi yapıldı

Meclisin önemli bir diğer maddesi de Büyükşehir Belediyesi Encümenine üye seçilmesi oldu. Aday olan 10 üyeden Mahmut Tat, Fahrettin Kılınç, Osman Yasin, Erhan Çontar ve Mehmet Yıldız gizli oy ile Büyükşehir Belediye Encümenine seçildi.

Şehitlerin isimleri sokaklara verildi

Mecliste Tarsus ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 4408 Sokağın isminin 'Şehit Kaan Onat Sokak' olarak değiştirilmesi, Yenişehir ilçesi 50.Yıl Mahallesi, 20. Cadde ile Ali Kaya Mutlu Caddesi kesişimindeki kavşağa ise 'Şehit Osman Köse Kavşağı' isminin verilmesi ile ilgili madde oylanarak kabul edildi.

