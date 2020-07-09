Yolcu alma tartışmasında minibüs şoförü darbedildi

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Mehmet OKURSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yolcu alma meselesi yüzünden 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında çıkan tartışmada şoför Metin Şahin yolcuların gözü önünde darbedilerek yaralandı.

İddiaya göre, Mersin-Silifke hattında çalışan Silifke-Koop hattı şoförü Metin Şahin, 33 C 8104 plakalı minibüsüyle Erdemli ilçesindeki duraktan yolcu aldığı sırada, aynı güzergahta Mes-Koop hattında çalışan bir şoför tarafından, rekabet kurallarını bozup daha çok yolcu aldığı gerekçesiyle tartaklandı. İsmi açıklanmayan Mes-Koop şoförü, arkadaşlarıyla birlikte Metin Şahin'i sürücü koltuğunda otururken darbetti. Şahin'i araçtan indiren şoförler yere yatırarak tekmeledi. Yolcuların araya girmesiyle kavga son buldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirilen 2 kişi gözaltına alınırken, tedavi için hastaneye götürülen Metin Şahin'e 15 gün iş göremez raporu verildi. Omzundan, kafasından ve kolundan yaralanan Şahin, saldırganlardan şikayetçi oldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-07-09 12:40:01



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