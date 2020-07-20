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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de kaçak kazıya 4 gözaltı

DHA

Mersin'de kaçak kazıya 4 gözaltı


MERSİN, (DHA)MERSİN´de, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosmurlu Mahallesi´nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kazının yapıldığı bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda ise 1 kırıcı-delici hilti, 1 jeneratör, 5 hilti başlığı, 1 akü, 1 kazma, 1 çekiç, 50 metre seyyar elektrik kablosu, 3 litre benzin ve 1 el yapımı eritici madde ele geçirildi.
Olay ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı´nda ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke MERSİN, (DHA)
2020-07-20 15:49:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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