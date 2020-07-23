Gürültü yapan komşusunu uyardı, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürültü yapan komşusunu uyardı, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti

İHA

Gürültü yapan komşusunu uyardı, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde, gürültü yapan komşusunu uyaran genç, aldığı yumruk darbesiyle hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, olay Altaylılar Mahallesi 272 Sokak Soydan apartmanında meydana geldi. Apartmanın zemin katında oturan 32 yaşındaki Fatih Dikili, 2. katta yüksek sesler geldiğini fark etti.
Dikili, ikinci katta oturan komşusu A.A.’yı (25) gürültü yaptığı için uyardı. Aralarında tartışma çıkınca iddiaya göre A.A., Fatih Dikili’ye yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yıkılan Fatih Dikili çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda tedavi gören Dikili yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra ifadesi alınan A.A. serbest bırakıldı.
Fatih Dikili’nin hayatını kaybetmesi üzerine A.A., Antalya’da gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüs durağına çarpan otomobildeki 4 polis yaralandı
YEREL HABERLER Otobüs durağına çarpan otomobildeki 4 polis yaralandı
Mersin'de özel harekat polisleri kaza yaptı: 4 yaralı Mersin'de mesainin ardından bir arabayla evlerine dönen özel harekat polisleri kaza yaptı Takla atarak, otobüs durağına giren polisler hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de özel harekat polisleri kaza yaptı: 4 ...
Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği (2)
YEREL HABERLER Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği (2)
Mersin´de engelsiz deniz keyfi
YEREL HABERLER Mersin´de engelsiz deniz keyfi
Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği
YEREL HABERLER Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği
Tarsus Belediyesi, virüse karşı hava sterilizasyon cihazı alacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, virüse karşı hava sterilizasyon ...
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken zehirlendi, suya düşünce öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken ...
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken zehirlendi, suya düşünce öldü
YEREL HABERLER Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken ...
TKDK'den Mersin'e 181 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER TKDK'den Mersin'e 181 milyon liralık yatırım
Otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı
İncirde 7 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER İncirde 7 bin ton rekolte bekleniyor
Otomobil çiçekçi dükkanına daldı
YEREL HABERLER Otomobil çiçekçi dükkanına daldı
Güner: "Öldürülen son kadın olsun"
YEREL HABERLER Güner: "Öldürülen son kadın olsun"
Başkan Seçer, Fatma Şahin'i ağırladı Seçer: “Umut ediyorum, beraberce gayret edeceğiz, çabalayacağız, bu sorunların üstesinden geleceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Fatma Şahin'i ağırladı Seçer: “Umut ...
Jandarmadan sivil denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan sivil denetim
Su kuyusunda zehirlendiler; 1 ölü, 1 yaralı Tarımsal sulama için çalıştırmak istediği motorun gazından etkilenerek su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan kayınbiraderi ise yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusunda zehirlendiler; 1 ölü, 1 yaralı Tarımsal ...
Akkuyu´nun 2´nci ünite ekipmanlarının sahaya yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Akkuyu´nun 2´nci ünite ekipmanlarının sahaya ...
Temizlik işçileri çöpteki ağzı kapalı poşette yavru kedi buldu
YEREL HABERLER Temizlik işçileri çöpteki ağzı kapalı poşette yavru ...
Demir, rekortmen atletleri kabul etti
YEREL HABERLER Demir, rekortmen atletleri kabul etti
Mersin'de otomobil pazarları yeniden açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobil pazarları yeniden açıldı
Mersin’de orman yangınlarıyla mücadeleye 3 betonarme havuz daha eklendi
YEREL HABERLER Mersin’de orman yangınlarıyla mücadeleye 3 betonarme ...
Yavru kediyi çöpe atmışlar Temizlik işçileri buldukları kediyi şırıngayla besleyerek hayata döndürüp veterinere teslim etti
YEREL HABERLER Yavru kediyi çöpe atmışlar Temizlik işçileri ...
Akkuyu'nun ikinci ünitesinin buhar jeneratörleri kolektörlerinin saha yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Akkuyu'nun ikinci ünitesinin buhar jeneratörleri ...
Başkan Gültak, scooterla kent turu attı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Amacımız, vatandaşa hızlı ve pratik şekilde hizmet vermek”
YEREL HABERLER Başkan Gültak, scooterla kent turu attı Akdeniz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X