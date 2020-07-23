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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

DHA

Otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Beydeğirmeni Mahallesi D-750 yolunda meydana geldi. Selçuk Doğan (40) yönetimindeki 33 PAZ 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, Lokma Aksu'nun (39) kullandığı 33 NZ 783 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Doğan ve kamyonetteki İlyas Tokak (35), Abdurrahman Balkaya (54), Edip Erol (44), Mustafa Tokak (42) ile Abdulkadir Göçük (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-07-23 22:49:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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