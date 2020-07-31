Mezitli Belediyesinden ücretsiz mezarlık servisi

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin, kaybettiği yakınlarını ziyaret etmek isteyen Mezitlililer için arife günü ve Kurban Bayramının birinci günü başlattığı mezarlık servisleri yoğun ilgi gördü. Otobüsle mezarlığa dua etmek için giden vatandaşlara su, maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü önünden ring servisi yapan otobüslerle eski Mezitli Mahallesinde bulunan mezarlığa giden vatandaşlar, yakınlarına dua, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür etti.



“Bu sıcakta otobüs beklemekten kurtulduk”

Sadece belediye otobüslerinin hattının bulunması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşanan mezarlığa, Kurban Bayramı dolayısıyla servis konulmasının kendileri için çok büyük kolaylık olduğunu ifade eden Mezitlililer, “Bugün hayatta olmayan sevdiklerimizi ziyaret etmek ve dua okumak için mezarlığa gidişimizde ve dönüşte çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Özellikle bu sıcakta otobüsün gelmesini beklemek çok büyük eziyetti. Her zaman vatandaşını düşünen Başkanımız Neşet Tarhan, bu kavurucu sıcakta bizleri ihmal etmedi. Allah razı olsun” dedi.



“Vatandaşlarımızın sorun yaşamadan mezarlık ziyareti yapmalarını sağladık”

Mezitlililerin bayram sevincini sorunsuz yaşamaları için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını sorunsuz kutlamaları için tüm tedbirlerimizi aldık. Kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımızı düşünerek ücretsiz ring servisleri koyduk. Kurban Bayramı arifesi ve bayramın birinci günü öğle saatlerine kadar, otobüslerimiz eski Mezitli Mahallemizde bulunan mezarlığa sosyal mesafe kurallarına uyularak taşıma yapıldı. Tüm yolcularımıza maske ve dezenfekten dağıtıldı. Servislerimize ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.



Olağanüstü şartlarda bir bayram kutluyoruz”

Mezitlililerden, korona virüsünün yayılmasına karşı tedbirli olmalarını da isteyen Başkan Tarhan, “Maalesef eşine az rastlanır günlerden geçiyoruz ve ilk kez farklı bir Kurban Bayramı kutluyoruz. Mezitlili vatandaşlarımızdan, kendilerini, sevdiklerini ve çevrelerini korumak için gereken tedbirleri almalarını istiyoruz. Kurban Bayramında da kural değişmedi. Normal zamanlarda olduğu gibi vatandaşlarımızın Kurban Bayramında da maske takmaları sosyal mesafeyi korumaları ve temizliğe dikkat etmeleri hayati derecede önemlidir. Bayram sevincimizin solmaması için lütfen bu basit kurallara uyalım. Biz Mezitli Belediyesi olarak Mezitlililerin bayramı bayram gibi yaşaması için tüm ekiplerimizle sahadayız ve yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımızdan da ekiplerimizle işbirliği içerisinde olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Tarhan, “Dostluğu, sevgiyi, kardeşliği, geleceğimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız bu günlerde tüm vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmadan, birlik ve beraberlik içinde olmasını dilerim” diyerek, tüm Mezitlililerin Kurban Bayramını kutladı.

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