Mersin'de belediyeden bayramda ücretsiz kesim ve ulaşım hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kurban Bayramı sürecinde 13 ilçede 32 mezbaha ve mobil kesim ünitesiyle hijyenik koşullarda ücretsiz kesim yapılırken, kesim noktalarında ve kentin muhtelif yerlerinde ilaçlama, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla saha çalışmalarını sıklaştıran ekipler, ücretsiz kurban kesiminden toplu taşıma hizmetine, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarından toplu taşıma aracı denetimlerine kadar birçok görevi bayramda da aralıksız sürdürdü.

13 ilçenin 32 noktasında ücretsiz kurban kesimi

Bu kapsamda, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kentin 13 ilçesinde 24 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbahadan oluşan 32 noktada ücretsiz kurban kesimi hizmeti verdi. İlk gün sabah 07.00’den itibaren kesim sırası alan vatandaşlar, gölgelik alanlarda beklerken, ekipler vatandaşlara dezenfektan, maske, şeker ve su ikram etti. Belediyenin veteriner hekimleri tarafından kontrolleri tamamlanan kurbanlıklar kesim ünitelerine alındı.

13 ilçede toplam 250 sertifikalı kasap ve 80 yardımcı personel tarafından gerçekleştirilen kesim işleminin ardından bölünen parçalar vatandaşlara poşetler içerisinde teslim edildi. 24 mobil kesim noktası bayramın ilk günü 07.0019.00 saatleri arasında hizmet verirken, 8 noktadaki mezbahalar ise bayram boyunca açık olacak.

Kurban kesim noktalarında dezenfekte, temizlik ve ilaçlama çalışmaları

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ise pandemi ve yaz aylarında oluşumu fazla olan haşereler nedeniyle dezenfeksiyon, ilaçlama ve temizlik çalışmalarına bayramda ağırlık verdi. Kentin 13 ilçesinde yapılan çalışmalarla kesim noktaları sabahın erken saatlerinde dezenfekte edildi.

“Gördüğümüz bir anormallik olduğu takdirde vatandaşa bilgisini veriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Veteriner Hekim İsmet Oğulcan Karakuş, kesim noktalarında sağlanan hijyenin ve hassasiyetin vatandaşlarda güven hissi oluşturduğunu belirterek, “Bu sene pandemi süreci ve yeni normale geçiş aşamasında olduğumuz için ekstradan önlemler aldık. Vatandaşlarımızı, zabıta arkadaşlarımız eşliğinde sosyal mesafeyle içeri alıyoruz. Kasap arkadaşlarımız eldivenler ve maskelerle hizmet veriyor. Onların da içeride el dezenfektanları mevcut. Biz zaten veteriner hekimler olarak hayvanların önce ante mortem sonra post mortem muayenelerini yapıyoruz. Yani canlı şekilde muayenesi yapılıyor. Sonra içeride kesim anında karkas muayenesini yapıyoruz. Gördüğümüz bir anormallik olduğu takdirde vatandaşa bilgisini veriyoruz. Eğer tüketilmeyecek bir et varsa zaten kendilerine teslim etmeyip imha yoluna gidiyoruz" dedi.

Zabıta ekipleri vatandaşın işini kolaylaştırdı

Zabıta Dairesi Başkanlığı da kesim noktalarında ve kent genelinde vatandaşların işini kolaylaştırıyor. Kesim noktalarında acil ihtiyaçlara yanıt veren zabıta personeli, ihbarlara da hızla değerlendiriyor. Öte yandan trafik zabıta personeli de bayramda kullanımı sıklaşan belediye otobüsü ve minibüslerde denetimlerini artırdı. Maskesiz yolcu alınmaması konusunda şoförlere uyarılarda bulunan ekipler, yolcuların da bayramını kutladı.

Belediye otobüsleri ücretsiz sefer yapıyor

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bayramlarda hizmete sunduğu ücretsiz ulaşım imkanını Kurban Bayramında da devreye soktu. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye otobüsleri 31 Temmuz’dan itibaren yolcuları ücretsiz taşımaya başladı. Rutin dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilen otobüsler, güvenli ve konforlu ulaşım için yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.