Zihinsel engelli Remzi, artık rahatça koşup oynayabilecek Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evlerinin önü engebeli olduğu için sürekli düşen zihinsel engelli Remzi Can Gülal’ın rahatça koşup oynayabilmesi için asfalt döktü

– Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evlerinin önü engebeli olduğu için sürekli düşen yüzde 70 zihinsel engelli 15 yaşındaki Remzi Can Gülal’ın rahatça koşup oynayabilmesi için asfalt döktü.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle kırsal mahallelerde asfaltlama çalışmalarına ağırlık veren Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü yol yapım ve bakım ekipleri, İnköyüArdıçlı grup yolunda da detaylı faaliyet yürüttü. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Tarsus’un İnköyü Mahallesinde yaptığı çalışmalar sırasında mahalle sakinlerinden Fatma Gülal, yüzde 70 zihinsel ve aynı zamanda bedensel engeli bulunan oğlu 15 yaşındaki Remzi Can Gülal’ın, Pınaroluk mevkindeki sokakta yer alan evlerinin önünde oyun oynarken, zeminin kötü olması nedeniyle sürekli düşerek dizlerini yaraladığını belirterek, asfalt talebinde bulundu.



Talep olumlu karşılandı ve yerine getirildi

Anne Gülal’nın talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki sokağın tamamında önce zemin düzenleme ve ıslah, ardından sıcak asfaltla kaplama çalışması yaptı. Böylece, 6 çocuklu Gülal ailesinin beşinci çocuğu olan Remzi, rahatlıkla koşabileceği, sandalyesini koyup oturabileceği sokağa kavuştu.

Fatma Gülal, “Büyükşehir ekiplerinin mahallemizde asfaltlama yapacağını duyunca, talebimi ilettim ve dilekçe verdim. Evimizin önündeki yol çok kötü durumdaydı, oğlum sürekli düşerek dizlerini yaralıyordu. Zaten şu anda halen dizlerinde yaralar görünüyor. Ben bir ricada bulundum, sonucun böyle olacağını tahmin dahi etmiyordum. Keşke oğlumun böyle bir sıkıntısı olmasaydı, fakat sesimizi duyan ve bu çalışmayı gerçekleştiren tüm yetkililere teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.



“İki yıl öncede dilekçe verilmişti; fakat şimdi yapıldı”

İnköyü Mahallesi Muhtarı Rasim Güler de aynı konuyla ilgili olarak iki yıl önce de dilekçe verilmesine rağmen, talebin şimdi yerine getirildiğini belirterek, “İki yıl öncede bu yolun asfaltlanması talebinde bulunmuştuk; fakat olmadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri şu an mahallemizde çalışma yürütürken, yeniden talepte bulunduk. Bizim için çok değerli olan Remzi ve diğer çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilmeleri için bu alan asfaltlandı. Duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, Koordinasyon Sorumlumuz Ali Boltaç’a ve asfalt ekibine teşekkür ediyorum. Böyle çocukları korumak lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.