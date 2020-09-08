İzmir´den Mersin´e 57 yaban hayvanı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı ile İzmir Doğal Yaşam Parkı arasında 62 yaban hayvanı değiş tokuş edildi..
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi´nin iş birliğiyle farklı türlerdeki 5 yaban hayvanı Tarsus Doğa Parkı´ndan İzmir´e gönderildi. 57 yaban hayvanı da İzmir Doğal Yaşam Parkı´ndan Tarsus´a getirildi. 83 türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan Tarsus Doğa Parkı´na yeni katılan yaban hayvanları, ilerleyen günlerde ziyaretçilerle buluşacak.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı´na bağlı Tarsus Doğa Parkı´ndan İzmir´e 2´si dişi, 1´i erkek 3 tiftik keçisi ve 1´i erkek, 1´i dişi 2 cüce domuz olmak üzere toplam 5 yaban hayvanı gönderildi. İzmir´den de barınma kapasitesinin üzerine çıkan 11 türde 57 yaban hayvanı Tarsus´a getirildi. Aralarında sırtlan, yılan, ceylan, kınalı keklik, kızıl geyik gibi türlerin bulunduğu yaban hayvanları hayvan nakil aracıyla Tarsus Doğa Parkı´na ulaştırıldı. İki Büyükşehir Belediyesi´nin sağladığı iş birliği, yer değişimi sayesinde hayvanların yaşam kalitesinin düşürülmemesini amaçlıyor.
BU YAZ 7 YAVRU DÜNYAYA GELDİ
Öte yandan Tarsus Doğa Parkı´nda yeni doğumlar da gerçekleşiyor. Yaz aylarının başında 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik olmak üzere 7 yavru dünyaya gözlerini açmıştı. Tarsus Doğa Parkı ekipleri, yeni yavruların bakımlarını da özenle gerçekleştiriyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-09-08 16:17:54
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