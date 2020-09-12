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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersinli üreticinin şeftalisi İç Anadolu’ya daha hızlı ulaşacak

İHA

Mersinli üreticinin şeftalisi İç Anadolu’ya daha hızlı ulaşacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, şeftalisiyle ünlü Tepeköy Mahallesinin kapılarını İç Anadolu’ya açıyor. Mahalleyi geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Başkan Vahap Seçer, üreticinin yol talebine kulak verdi ve mahallede çalışmalar başladı. Asfaltlanan 12 kilometrelik yol sayesinde Tepeköy’den çıkan bir aracın Erdemli, Silifke ve Mut’a uğramadan Karaman’a ulaşımı sağlanabilecek. Bu sayede hem üretici kazanacak hem de üretim canlanacak.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramında merkez Mezitli ilçesi Tepeköy Mahallesini ziyaret ederek, üreticinin asfalt talebine kulak verdi ve bölgede çalışmalar başladı. 12 kilometrelik stabilize yolda asfalt çalışmaları sürüyor. Yol, şeftali merkezi Tepeköy’ün de içinde olduğu 7 mahalleyi Erdemli üzerinden Karaman’a bağlıyor.

Asfalt atağı yolu 150 kilometre kısaltıyor
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesi Tepeköy Mahallesi, şeftali üretiminde önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Tepeköy’den yola çıkan bir ürün, önce Erdemli ilçesine ardından da Silifke ve Mut ilçelerinden geçerek İç Anadolu’daki Karaman’a ulaşıyor. Ürünün Tepeköy’den İç Anadolu Bölgesi’ne ulaşma aşamasında yaklaşık 300 kilometre mesafe kat ediliyor. Büyükşehir Belediyesinin 12 kilometrelik asfalt atağı, söz konu yolu yaklaşık 150 kilometre kısaltıyor. Tepeköy’den yola çıkan ürün, diğer ilçelere uğramadan 12 kilometrelik yoldan geçecek ve ErdemliKaraman arasındaki yola bağlanacak. 7 mahalleyi birbirine bağlayan yol, Tepeköy’ün yanı sıra Mezitli Sarılar, Kocayer, Zeybekler ile Erdemli Şahna, Üzümlü ve Doğu Sandallı mahallelerindeki üreticilere önemli fayda sağlayacak.

“Yetki alanımızda olsun olmasın birçok konuya eğilmeye çalışıyoruz”
Büyükşehir Belediyesi, yol ağında bulunmamasına rağmen üreticinin sorununu çözüme kavuşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı’nda yaptığı Tepeköy Mahallesi ziyaretinde söz konusu yolla ilgili olarak, “Üzerinde bulunduğumuz yol Mersin Büyükşehir Belediyesinin yol ağında değil. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ziyarette muhtarımız ve vatandaşlarımız bu yolun öneminden bize söz ettiler. Yaklaşık 12 kilometrelik güzergah. Tepeköy şeftalisini Orta Anadolu'ya taşıyan kamyonlar da bu yolu kullanıyorlar. Vatandaşlar çalışmaların bir an önce yapılmasını istediler, ekiplerimiz de şu anda çalışıyorlar. Sathi kaplama yapılıyor. Tamamlandığında bölge için ulaşımı rahatlatacak, ürünlerin daha rahat taşındığı bir güzergah olacak. Büyükşehir yetki alanımızda olsun olmasın birçok konuya eğilmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer vermişti.

“Bu yol, 100120 bin ton şeftalinin İç Anadolu’ya taşınması demek”
Tepeköy Mahallesi Muhtarı Nevzat Kurt, yolun bölgedeki şeftali üreticileri için taşıdığı öneme vurgu yaparak, “Bu yol, bu vadinin içinden çıkan ortalama 100120 bin ton şeftalinin İç Anadolu’ya taşınması demek. Tepeköy’de 50 bin, diğer mahallelerimizde de takribi 50 bin ton şeftali üretmekteyiz. İç Anadolu’daki meyve suyu fabrikalarına, iç pazara gidişte yolumuz bu hat üzerinden yaklaşık 150 kilometre kısalıyor. Toz toprak içerisindeydik. Meyve üretimi yapan çiftçilerimiz rahatsızdı. Bu yolun, yapılan hizmetin çok büyük değeri var. Onun için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tepeköy’ün merkezinden Erdemli sınır noktasına kadar asfaltsız bir karış yerimiz kalmayacak” dedi.
Kurt, Başkan Seçer’in seslerine kulak verdiğini ve taleplerini hızla yerine getirdiğini belirterek, “Normalde bu yol haritada Büyükşehir’in sorumluluk alanında olmayan bir yol. Başkanımıza öncelikle bu yola emek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Belediyemiz yaklaşık bir aydır ekskavatörleriyle, kamyonlarıyla, bütün araç gereçleriyle bu yolda çalışma yapıyor. Yolumuz sil baştan kaplama yapılıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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