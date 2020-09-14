MESKİ kaçak su denetimlerini sıklaştırıyor 75 bin 403 kişi hakkında tutanak tutularak 44 milyon 77 bin 489 TL ceza kesildi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresince (MESKİ), 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana yapılan kaçak su kullanımına ilişkin denetimlerde, 75 bin 403 kişi hakkında tutanak tutularak 44 milyon 77 bin 489 TL ceza kesildiği bildirildi.

MESKİ'den yapılan açıklamada, usulsüz su kullanımının önüne geçmek ve kaçak su tüketimini en aza indirmek için Mersin’in tüm ilçelerinde denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda,

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer’in göreve başladığı 1 Nisan 2019 tarihinden bu güne kadar kaçak su kullandığı tespit edilen adreslere toplam 44 milyon 77 bin 489 lira para cezası kesildiği kaydedildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, abone olmaksızın sayaçlı olarak usulsüz su kullananlara veya ölçümü engellemek ve mühür kırmak suretiyle kaçak su kullanan toplam 75 bin 403 kişi hakkında tutanak tutulduğu, kaçak ve usulsüz su kullanıldığına dair gelen ihbar ve rutin kontrollere göre de 122 bin 895 adet tarama yapıldığı ifade edildi.

Kaçak su kullananlar hakkında cezai işlem uygulanıyor

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün, Mersin genelinde abonelik yapılmaksızın çeşitli yollarla kaçak şekilde su temin edenleri tespit ederek, ilgili yasa ve yönetmeliğe göre cezai işlem uyguladığı belirtilen açıklamada, "Tarifeler Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca, 'MESKİ tasarrufu altındaki yeraltı ve yer üstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından, şube yolundan abone olmaksızın ya da abone olduğu halde kayıt dışı sayaçla, kayıtlı sayacı işletmeyecek şekilde, sayaçsız olarak herhangi bir teknik düzenekle ya da herhangi bir şekilde ölçümü engelleyerek su kullanımı kaçak ve usulsüz su kullanımı' şeklinde tanımlanmaktadır. Bu şekilde su kullanımlarına işlenen suçun nevine göre Türk Ceza Kanununun 163. maddesi doğrultusunda işlem yapılıyor" denildi.

MESKİ’nin kaçak su denetimleri devam ediyor

Konuya ilişkin MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerimiz tarafından kaçak su kullanımını önlemek için düzenli olarak kontroller yapmaktayız. Yapılan kontrollerde kaçak su kullandığını tespit ettiğimiz vatandaşlarımız hakkında yasal işlem başlatmaktayız. Kaçak su kullanımını önüne geçmek için önlemler almaya ve kontrollerimizi sağlamaya periyodik olarak devam etmekteyiz. Vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Usulsüz su kullanım yapanları 7 gün 24 saat hizmet veren ’Alo 185’ veya ’444 8 185’ hatlarımızı arayarak bildirebilirler.”

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