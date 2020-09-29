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Gültak: “Terör örgütünün ve uyuşturucunun kol gezdiği alanda bugün çok şık bir cadde var”

İHA

Gültak: “Terör örgütünün ve uyuşturucunun kol gezdiği alanda bugün çok şık bir cadde var”

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yıllarca terörle anılan ve halk arasında ‘Pazar Sokağı’ olarak bilinen Şevket Sümer Mahallesi 142. Caddeyi, yaklaşık 14 milyon liralık yenileme çalışmasıyla cazibe merkezi haline getirdi. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Terör örgütünün ve uyuşturucunun kol gezdiği alanda bugün barış, kardeşlik ve çok şık bir cadde var” dedi.
Akdeniz Belediyesi, Şevket Sümer Mahallesinde yeni ve modern bir pazar yeri ile her yönüyle estetik zenginlik ve görselliğe sahip bir cadde kazandırdı. Şevket Sümer ile Hal mahalleleri sınırını belirleyen 142. Cadde üzerinde gerçekleştirilen ‘Cephe İyileştirme ve Pazar Sokağı Çevre Düzenleme Projesi’ geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Çukurova Kalkınma Ajansının (ÇKA) ‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Projesi’ kapsamında çevre düzenleme çalışmalarına hibe desteği verdiği projede, cephe iyileştirme çalışmaları ise Akdeniz Belediyesi tarafından karşılandı.
Yağmur suyu hattı yenilenen caddede, elektrik direkleri kaldırılarak hatlar yer altına alınırken, caddeye bakan binaların cephe boyamaları ve tek tip giydirmeleri yapıldı. Yol ve kaldırımların yenilendiği caddede tüm dükkanlar da tek tip hale getirildi. Pazar tezgahları ortaya alınarak üzeri kapatıldı ve modern bir hale getirildi. Peyzaj çalışmalarının da yapıldığı cadde, bugün artık terörle değil, geçirdiği büyük değişimle adından söz ettiriyor.

Başkan Gültak, 142. Caddeyi ziyaret etti
Proje çalışmaları devam ederken de sık sık caddeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bugün bir kez daha 142. Caddeye giderek esnafla bir araya geldi. Belediye yetkilileri ve Şevket Sümer Mahallesi Muhtarı Abdülbaki Esen’in de eşlik ettiği Gültak, pazarcılar ve esnafı gezerek, sorun, şikayet ve taleplerini dinledi. Sorun ve taleplerin çözümü için ilgili birimlere talimat veren Başkan Gültak, caddede temizlik yapan belediye işçisinin elinden süpürgesini alarak yol da süpürdü.

“Terör örgütünün ve uyuşturucunun kol gezdiği alanda bugün çok şık bir cadde var”
Ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Başkan Gültak, Pazar Sokağı olarak bilinen 142. Caddenin, Mersin’in ticaretinin döndüğü caddelerden biri olduğunu söyledi. Bu caddenin geçmişte sıkıntılı olduğuna dikkat çeken Gültak, “Bu cadde, geçmişte barışın olmadığı, kavganın olduğu, terör örgütünün ve uyuşturucunun kol gezdiği bir alandı. Ama bugün ise barış, kardeşlik var, ticaret 24 saat devam ediyor, kepenkler kapatılmıyor” diye konuştu.

“Akdeniz’de değişim böyle başlayacak”
Göreve geldikten sonra bu çok hareketli olan caddede yaptıkları uygulamayı anlatan Gültak, “Bu caddede yaklaşık 800 metre alanda bütün binaları giydirdik. Ayrıca sağlı sollu tüm dükkanlar tek tip oldu, hepsinin standardı artık aynı. Evlerde de giydirmeler ve tek standart uyguladık. Caddeyi tamamen trafiğe kapattık ve caddenin ortasında mimarlarımızın yaptığı projeyi uyguladık. Tezgahların tamamını değiştirdik, gölgelikler yaptık ve cadde açıldı. Daha önce bu cadde daha kalabalık bir caddeydi. Şimdi hem pandemi kurallarına daha uygun hem daha kullanışlı hem de çok şık bir cadde oldu. Buranın geçmişini bilenler bu halini görünce inanamıyorlar. Akdeniz’de değişim böyle başlayacak. Kardeşlikle barışla dostlukla sevgiyle ve fiziki değişimle Akdeniz değişmeye devam ediyor. Akdeniz’de tüm insanlar her şeye layıklar. Biz de onlara bu hizmetleri getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı..

“Yaklaşık 14 milyon liralık proje”
“Yaklaşık 1314 milyon liralık bir projeydi bu” diyen Gültak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a da teşekkür ederek, projeyi onların destekleriyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Gültak, “Caddede kaldırımdan evlere ve dükkanlara kadar her şey tek tip oldu. İnsanlar huzur içinde burada gelip alışverişlerini yapıyorlar. Esnafı ziyaret ediyorum; genelde şikayetleri yok, çok memnun, çünkü burada 1 liralık dükkan 2 lira oldu, iki katına çıktı. Hem gayrimenkul değerlerinde artış oldu hem de insanlar merak edip buraya gelip alışveriş yapıyor. Esnaf da pazarcı da burada yaşayan vatandaş da bundan memnun. Onlar memnunsa biz de tabi ki memnunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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