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Silifke’de kalp dostu Alıç’ın tanesi 2 liradan satılıyor

İHA

Silifke’de kalp dostu Alıç’ın tanesi 2 liradan satılıyor

Mersin’in Silifke ilçesinde alternatif ürün olarak dikimi yapılan alıç, hasat edilmeye başlandı. Kilogramı 4045 TL’den satılan alıcın tanesi ise 2 TL’ye geliyor.
Kalp ve damar sistemine iyi geldiği için kalp dostu olarak da bilinen ve içerisindeki C vitamini bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen alıç üreticisine kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 2025 TL’den alıcı bulan alıç iç piyasada toptan 4045 TL’den alıcı buluyor.
Geçtiğimiz yıl 6 dönüm alıç bahçesinden 2 ton ürün elde eden ve bu yıl 700 kg ürün beklediklerini fiyattan memnun olduğunu belirten üretici Durhasan Soykan, “Memur Emeklisiyim. Alıç üretimine hobi olarak başladım ve çiftçilerimize örnek olmak istedim. İyi bir kazancı var. Ağaçlar bir yıl çok bir yıl az veriyor. Geçtiğimiz yıl 2 ton ürün hasat ettim, bu yıl ise 700 kilogram civarında ürün hasat etmeyi bekliyorum. Alıçın kilosunu şuan 4045 TL’den satıyorum. Tanesi neredeyse 2 TL’ye tekamül ediyor. Meyvenin kalp kaslarına iyi geldiği, kalbi güçlendirdiği, içinde C vitamini olduğu için de bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Pandemi döneminde en iyi tüketebileceğimiz bir meyve türüdür. Sindirim sistemini de kolaylaştıran doğan bir bitkidir. Alıçın ayrıca sirkesini yapıyoruz. O da damarlardaki yağı eritiyor. Tam kalp dostu olan bu meyve bölgemizde alternatif bir türdür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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