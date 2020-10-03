Silifke'de 112 litre sahte içki ele geçirildi

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde yapılan operasyonlarda 112 litre sahte içki ve 60 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Saray Mahallesi'nde iş merkezinde yapılan operasyonda 95 litre el yapımı sahte rakı,17 litre el yapımı sahte viski, sahte alkol yapımında kullanılan 60 litre etil alkol, 1 adet alkol damıtma cihazı, 7 litre anason kit, ve 3 adet 60 litrelik alkol dinlendirme bidonu ele geçirildi. İş yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR/(SİLİFKE ),(MERSİN,(DHA)
2020-10-03 15:58:35
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