Milli yüzücü Seven: “Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi denemeyi yaptık” Mersin’den KKTC’ye yüzen, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle denemesini parkurun 36,7’inci kilometresinde bırakmak zorunda kalan milli yüzücü Emre Seven, Mersin’e dönerek Başkan Özyiğit’i ziyaret etti

Mersin’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) kulaç atan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle parkurun 36,7’inci kilometresinde mücadelesini yarıda bırakmak zorunda kalan Emre Seven, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaret etti. Seven, “Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi denemeyi yaptık. Bu parkuru tamamlayabileceğime inanıyorum” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin organizasyonunda Mersin’den KKTC’ye yüzerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle denemesini yarıda bırakmak zorunda kalan Seven, Mersin’e döndü. Milli yüzücü Seven, yüzme geçişinin gözlemciliğini yapan Channel Swimming Association (Manş Geçişi Organizasyonu) Başkanı ve dünyaca ünlü İngiliz yüzücü Michael Read, 18 kez Guinness Dünya Rekortmeni ve Emre Seven’in antrenörü Namık Ekin ve antrenör Ahmet Tekkeşin ile birlikte Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile bir araya geldi. Seven, görüşmede geçiş denemesi ile ilgili Başkan Özyiğit’e bilgi verdi.



“Bu daha başlangıç”

Ziyarette Seven’i kutlayan Başkan Özyiğit, “KKTC'ye uygulanan haksız ambargoya dikkat çekmek ve MersinKKTC arasında bir yüzme parkuru oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz bu organizasyon bir başlangıç niteliği taşıyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



“Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi denemeyi yaptık”

Mersin Kıbrıs Solo Yüzme Geçişi denemesinin bir ilk olduğunu ifade eden Emre Seven, “Cumhuriyet tarihinde uluslararası gözlemciler ve hakemler eşliğinde ve uluslararası kurallar çerçevesinde yapılmış ilk resmi denemeyi yaptık. Hedeflediğimiz noktaya maalesef ulaşamadık, ancak önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Kamuoyunun ilgisini buraya çektik, yurt dışından bize ulaşarak bu geçişi yapmak isteyenler oldu. Keşke başarsaydık. Bu parkuru tamamlayabileceğime inanıyorum. Bana bu fırsatı sunan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Bu parkuru gittiğim her yerde anlatacağım”

İngiliz yüzücü Michael Read ise “Yenişehir Belediyesine böyle bir organizasyonu üstlendiği için teşekkür ediyorum. Bu büyük bir adımdı. Buradaki deneyimi, bu parkuru ve insanların arzusunu gittiğim her yerde anlatacağım” diye konuştu.

