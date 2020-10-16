Maskeliler çetesi, 3 bin 244 saatlik görüntü incelenince yakayı ele verdi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de 4 kişilik 'maskeliler' adlı hırsızlık çetesi, 3 bin 244 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü ve bölgeye giriş-çıkış yapan 244 bin aracın incelenmesinin ardından jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Toroslar ilçesinde son dönemde artan hırsızlık olaylarının üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi, Olay Yeri İnceleme Timi ve Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 gün süreyle çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen 3 bin 244 saat görüntü ve bölgeye giriş çıkış yapan 244 bin aracı incelemeye aldı. Araştırma sonucunda ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheli ve 2 araç tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin kendilerine 'maskeliler' ismini verdikleri bir hırsızlık çetesi üyesi oldukları belirlendi. Şüpheliler 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmada sorgulanan şüpheliler, Toroslar bölgesindeki 14 ayrı lüks villadan hırsızlık gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Parmak izleri alınan şüphelilerden birinin 2003 ve 2013 yıllarında İzmir ve Manisa´da 3 ayrı olaya karıştığı da tespit edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN

2020-10-16 12:06:00



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