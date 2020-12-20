Balıkçı denizde kayboldu Arama çalışması dünden beri devam ediyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kuzeniyle denize giden bir kişi suda kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, kuzeniyle birlikte Kulak Mahallesi sınırları içerisinden geçen Tarsus Berdan Irmağı'na giren Hamdullah Bayram (43), suda balık tutmak için bekledi. Bir süre sonra Hamdullah Bayram akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Kuzeni tarafından jandarmaya bilgi verilirken olay yerine emniyet müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri sevk edildi. Dün yapılan arama çalışmalarına, elverişsiz hava ve sudaki bulanıklık nedeniyle gece ara verildi.

Dün saat 16.00'dan itibaren suda kaybolan evli ve 3 çocuk babası Hamdullah Bayram’ın arama çalışmaları devam ediyor.

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