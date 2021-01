10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Nimet ve İhsan Tufan Parkı’nda kutlandı Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, geçmiş dönem MGC başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi vererek, Nimet, İhsan ve Tankut Tufan’ın gazetecilik için çok değerli isimler olduklarını söyledi

Yenişehir Belediyesi ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Mersin’in en önemli gazetecilerinden Nimet ve İhsan Tufan’ın adının verildi parkta düzenledikleri etkinlikle kutladı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geçmiş dönemlerde MGC başkanlığı yapan gazetecilere hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verirken, eline aldığı fotoğraf makinesi ile basın mensuplarının da fotoğrafını çekti.

Mersinli gazeteciler, Sonhaber Gazetesinin kurucuları ve Mersin basının en önemli isimlerinden Nimet ve İhsan Tufan’ın adının verildiği parkta buluştu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yenişehir Belediyesi ve MGC tarafından düzenlenen etkinliği, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, MGC’nin geçmiş dönem başkanları, Tufan ailesi ve basın mensupları katıldı.



“Nimet, İhsan ve Tankut Tufan gazetecilik için çok değerli isimlerdir”

Başkan Özyiğit, kutlamanın yapıldığı Nimet ve İhsan Tufan Parkı’nda düzenleme yaptıklarını ve günlük, haftalık ve aylık gazeteleri parka yerleştirdikleri stantta her gün vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi. Ayrıca Nimet, İhsan ve yine gazeteci olan oğulları Tankut Tufan’ın gazetecilik mesleği için çok önemli isimler olduğunu ifade eden Özyiğit, “Pandemi yaşamımızı derinden etkiledi ama böyle zamanlarda da vefamızı ve anmamızı ihmal edemezdik. Kısıtlı da olsa basın için çok önemli olan bu güzel ve özel günde geçmişe de vefamızı göstererek bir araya geldik. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü yürekten kutluyorum. Nimet, İhsan ve Tankut Tufan mesleğine büyük saygıyla yaklaşmış ve emekler vermiş çok değerli isimlerdir. Yıllar önce bu park, Yenişehir Belediyesi tarafından gazeteciler Nimet ve İhsan Tufan adına yapıldı. Biz geldikten sonra parkta yapmamız gereken çalışmaları yaptık ve günlük, haftalık ve aylık gazeteleri koyacağımız ve insanlarımızın bu gazeteleri her gün edinilebileceği bir stant da yaptık. Ve bu stantta günlük olarak gazeteler koyacağız, isteyen vatandaşlarımız günlük olarak o gazeteleri bulacak ve burada okuyabilecek. Bunu sürekli hale getireceğiz” dedi.



“Mesleğini onurla ve gururla yapan halkın sesi olan tüm gazetecilerin önünde saygıyla eğiliyorum”

İnandığını yazan, vicdanının sesinin dinleyen ve otoriteye boyun eğmeyerek hayatını kaybeden tüm gazetecileri saygıyla andığını belirten Özyiğit, “Gazetecilik dünyanın en zor mesleği. Halkın sesi ve vicdanı olmak ve doğru bildiğini söylemek çok önemli bir iş. Gazetecilik alanında emek veren bütün dostlara hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. İnandığını yazan, vicdanının sesinin dinleyen ve otoriteye boyun eğmeyerek muhalif gazetecilik yapan ve bu nedenle hayatını kaybeden tüm gazetecileri saygıyla anıyorum. Mesleğini onurla ve gururla yapan, halkın sesi olan tüm gazetecilerin önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.



“Daha demokratik bir ülke istiyorsak gazetecilere sahip çıkmalıyız”

Gazetecilerin özellikle pandemi nedeniyle daha zor bir süreç yaşadığını söyleyen ve basının sorunlarını dile getiren MGC Başkanı Tepe de “Pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiriyoruz. Bu süreçte 18 gazeteci Covid19 nedeniyle hayatını kaybetti ve pek çok arkadaşımız bu salgınla mücadele ediyor. Yılmayacağız ve devam edeceğiz, mücadelemiz her zaman sürecek. Pandemi en çok Anadolu basının vurdu. Son dönemdeki teknolojik gelişmeler gazeteciler ve basın yayın kuruluşları üzerinde çok ciddi bir sorun oluşturuyor. Pandemi süreci, kan kaybeden basına son darbe gibi oldu. Basın yayın kuruluşları ve gazeteciler daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte pek çok gazete yayın hayatına son verdi ve bunun yanında Basın İlan Kurumundan ilan alabilen gazetelerin sayıları neredeyse yarı yarıya indi. Radyo ve televizyonlar büyük sorunlar yaşıyor. Bu sorunların çözülmesi anlamında biz hemen hemen her alanda sorunlarımızı dile getiriyoruz, sıkıntılarımızı anlatıyoruz ve gazeteler üzerindeki baskının kalkmasından söz ediyoruz. Gazetelerin en azından girdi maliyetleri düşürülmelidir. Basın İlan Kurumu yüzde 20’lik bir zam yaptı, kısmen de olsa nefes alabildik ama bunun yanında pek çok sorunumuz var. Radyo ve televizyonların uydu kapasitesi fiyatlarının çok yüksek olmasını hep eleştirdik. En azından bu dönemde bunlara son verilesin veya ücretler azaltılsın. Bu dönemlerde birlik olmak sorunların aşılmasında çok önemli. Emeğin en yüce değer olduğu, dayanışmanın ve birlikteliğin ne kadar önemli olduğu işte bu dönemlerde çok daha ortaya çıkıyor. Daha demokratik bir ülke istiyorsak gazetecilere ve diğer çalışanlara sahip çıkmamız lazım. Güzel bir parkta ve güzel bir organizasyon ile beraberiz. Burada üç önemli insanı; Nimet, İhsan ve Tankut Tufan’ı, ustalarımızı hep birlikte anıyoruz ve bu güzel parkta anılarımızı yaşatacağız. İhsan, Nimet ve Tankut Tufan gibi meslek büyüklerimiz Mersin gazetecilerine bir yol açtılar ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen bıraktıkları mesleki değerlere hepimiz sahip çıkmalıyız. Ne ahde vefayı ne de mazimizi unutmamalıyız” şeklinde konuştu.



“Sonhaber Gazetesinin meşalesini yere düşürmeden taşımaya devam ediyoruz”

Sonhaber Gazetesinin meşalesini yere düşürmeden taşımaya devam ettiklerini kaydeden Nimet ve İhsan Tufan’ın torunu, Tankut Tufan’ın oğlu Tayfun Tufan ise şunları dile getirdi:

“Yenişehir Belediyesi tarafından Mersinimize kazandırılan ve şu anda tekrar bakım görüp canlanan parkın tekrar bu hale getirilmesinde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Akbaş ve Tufan ailelerinin beşinci kuşak temsilcisi ve Sonhaber Gazetesini temsilen bugün burada bulunuyorum. Sevgili annem Fatma Aymer ve ben elimizden geldiğince Sonhaber Gazetesinin meşalesini yere düşürmeden taşımaya devam ediyoruz. Bugün burada bu etkinlik kapsamında geçmişe ve bugüne gösterdikleri saygı ve hürmet için başta Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Kaya Tepe’ye teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Özyiğit, geçmiş dönemlerde MGC başkanlığı yapan gazetecilere hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

