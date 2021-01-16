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İş yerinden hırsızlık yapanlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı Rahat tavırları dikkat çeken hırsızlık şüphelisi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İHA

İş yerinden hırsızlık yapanlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı Rahat tavırları dikkat çeken hırsızlık şüphelisi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Mersin’de bir işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların iş yerinden çaldıkları malzemeleri götürme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, rahat tavırları pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde M.D. isimli müştekiye ait bir markette hırsızlık gerçekleşti. Gece saatlerinde gerçekleşen olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonucunda ekipler, şüphelilerin İbrahim A., Mehmet B., ve Ömer K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 3 şahsıda gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yakalandılar
Öte yandan, şahısların iş yerine gelme ve işyerinden çaldıklarını götürme anların güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, otomobil ile bölgeye gelen şahıslar, ara sokağa arabayı park edip, markete doğru yürüyerek gidiyorlar. Bir süre sonra çaldıkları malzemelerle caddede yürüyen şahıslar, bunu 34 kere yaptıktan sonra arabayla bölgeden uzaklaşıyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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