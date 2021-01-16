Tosun Paşa filmindeki kız isteme sahnesini hatırlatan dolandırıcılıkta gelin adayı ve annesi, adliyede (2)

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ANNEKIZA EV HAPSİ CEZASI

Mersin'de 60 bin TL'lik dolandırıcılık olayında gözaltına alınan gelin adayı Y.S. ile annesi H.S., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ev hapsine çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-01-16 13:49:00



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