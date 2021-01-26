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Seçer: "Biz bugünler için varız, bütün esnafımızın yanındayız" Mersin ESOB ve ulaşım sektöründe hizmet veren esnaf oda başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, belediye tarafından şoför esnafına verilen destekler için teşekkürlerini iletti

İHA

Seçer: "Biz bugünler için varız, bütün esnafımızın yanındayız" Mersin ESOB ve ulaşım sektöründe hizmet veren esnaf oda başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, belediye tarafından şoför esnafına verilen destekler için teşekkürlerini iletti

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ve ulaşım sektöründe hizmet veren esnaf oda başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, belediye tarafından şoför esnafına verilen destekler için teşekkürlerini iletti.
Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı Abdulaziz Biricik, Mersin Servisçiler Odası Başkanı Zafer Çekmez, Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, Erdemli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Güler, Silifke Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmaz Kaya, Bozyazı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ali Keskinaslan, Aydıncık Şoförler Odası Başkanı Ertuğrul Kocaoğlu, Anamur Şoförler Odası Başkanı Mehmet Arıkan, Başkan Seçer’i Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaret ederek, pandemi sürecindeki katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Pandemi sürecinde en çok mağdur olan kesimin esnaf olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, “Bu sürecin en büyük mağduru esnaflarımız oldu. Farklı alanlarda da olsa şoför esnafı, minibüsçü esnafı ya da bakkaliye esnafı, lokanta esnafı, kafe esnafı. Fark etmiyor, farklı sektörde esnaflarımız bu süreçten olumsuz olarak etkilendi. Mersin önemli bir kent ve bu kentin ekonomik dinamikleri arasında en önemli yeri esnaflar teşkil ediyor. 60 bin esnaf var kentimizde. Burada esnaf odaları birliğinin çatısı altında faaliyetlerini sizler de yakından takip ediyorsunuz. Bu süreçte de esnaf odaları birliği ile doğal olarak da sizlerle, başkanlarımızla, oda başkanlarımızla birçok konuyu beraber değerlendirdik. Sorunların üstesinden beraber nasıl gelebiliriz bunları konuştuk. Biz de idari olarak imkânlarımızı en azami şekilde kullanıp sizlere yardımcı olmaya; hatta bunu bir görev olarak addediyoruz; görevimizi yapmaya çalıştık” dedi.

“Biz bugünler için varız”
Pandemi sürecinde Mersin ESOB ile sık sık görüştüklerini ve esnafa yapılabilecek katkıları konuştuklarını ifade eden Seçer, "Biz bugünler için varız. Devlet bugünler için var. Devleti oluşturan bu sistemin içerisindeki kurumlar bugünler için var. Bir dizi katkılar yapmaya çalıştık. Pandemi döneminde yine odalarımızla işbirliği yaparak birçok esnaf ailesine en azından gıda katkısı yapmak istedik ve yaptık. Bunu da son derece güzel bir organizasyonla gerçekleştirdik, çok teşekkür ediyoruz sayın başkanlarımıza. Önemli olan bu katkıların yerine ulaşması, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşması. Bu son derece önemli. Geçtiğimiz günlerde hem Talat Başkan, hem Veysel Başkan, hem de Aziz Başkan beni ziyaret ettiler. Vize ücretleri ile ilgili ne yapılabilir ne yapılamaz onları değerlendirdik. Tabi sizlerden aldıkları bilgiler ışığında bu ziyareti gerçekleştirdiler. Akabinde de Meclis’e bir teklif sunduk” diye konuştu.

“Belediye halkın belediyesi, sizlerin belediyesi”
Toplu taşıma esnafına yapılan destekle ilgili açıklamalarda bulunan Seçer, "Burada okul servis araçlarını farklı gördük. Mağduriyetin çok fazla olduğunu biliyorduk. Farklı tutalım dedik. Bir iz değer alalım, yüzde 90 gibi bir indirim yaptık. Diğer taksi, minibüs ya da personel servisi, midibüs, özel halk otobüsleri bunlara da yüzde 55 gibi bir indirim yapalım katkı olsun, vize ücretlerinde böyle bir düzenleme yaptık. Yine araçların devri ve çalışma yaş sınırı ve faaliyet süresini 15 yıl olarak belirledik. Daha önce biri 10 yıldı, bir diğeri 12 yıldı. Şimdi her ikisini de eşitledik. Yine okul servisi yapan S plaka sahibi esnafımızın uygunluk belgesi almasını Temmuz ayına bırakmıştık. Toplamda 1,5 milyon liralık bir gelirden biz feragat ettik. Sadece vizede yaptığımız, uygunluk belgesinde yaptığımız katkı ile biz 1,5 milyonluk bir gelir kaybına uğradık ama helali hoş olsun. Neticede belediye halkın belediyesi, sizlerin belediyesi. Bu uygulamalardan 6 bin 419 esnaf yararlanıyor. Herhalde bu konuda hepsi müracaatlarını yapıyor ve bunlardan faydalanacak" ifadelerini kullandı.

Su faturası desteği için 2 bin 107 esnaf başvurdu
Kapalı olan işyeri sahiplerinin meskenlerindeki su faturalarının 500 TL’ye kadar olan kısmının da Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeneceğini hatırlatan Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu konuda da 2 bin 107 esnaf başvuruda bulunmuş bize. Bu esnaflarımızın işyerlerinin kapalı oldukları süre içerisindeki meskenlerine, yani evlerine ait su bedelleri bizim tarafımızdan ödenecek. 500 liralık kısmı. Başvuru süresi de zaten 8 Şubat'a kadar devam edecek. Yine daha önce aldığımız kararla Belediyemiz’in kiracısı olan esnafların da biz 2021 kira ücretlerinde herhangi bir uygulama, yeni bir fiyat uygulaması yapmadık. Yani zamlı bir fiyat uygulamayacağız dedik. Kira artışı yapmayacağız dedik. Yine bu faaliyeti durduran işletmelerimizin 6 aylık kiralarını terkin ettik. Yani sildik. Burada bir genel bir bilgi vermek istiyoruz. Biz belediyeler gelirlerimizi Belediye Başkanı’nın yetkisinde almıyoruz diyemeyiz. Bunu bir kanun çerçevesinde yapmamız lazım. Bir referansımızın olması lazım. Parlamentoda genel anlamda pandemi ile ilgili çıkartılan yasalara dayanak yaparak biz bu uygulamaları yapıyoruz. Çünkü bazı vatandaşlarımız ‘Almasanız ne olur su bedellerini’ gibi serzenişte bulunuyor. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Ancak kanun çıkar ya da farklı genelgeler yayınlanır, bu genelgeleri ya da parlamentoda çıkan yasaları dayanak yaparak biz bu önlemleri alıyoruz. Bunu çok samimiyetimle ifade edeyim ki; kendimizin inisiyatifinde olan, yani idarenin ya da direkt Belediye Başkanı’nın inisiyatifinde olan her konuda biz esnaftan yana bu inisiyatifi kullanıyoruz. Yani mümkün oldukça esnafa olabilecek en fazla yardımı yapmak istiyoruz. Bunu da bilmenizi istiyorum."

“Halk kart uygulamamız devam ediyor”
Genelge dışında kalan ve işleri azalan esnaflar için de bazı desteklerinin olduğunu ifade eden Seçer, kiralar konusunda yapılan 6 aylık ertelemeden bahsetti. Seçer,
“Yine Bakanlık genelgeleri dışında kalan esnaflar var. Bunların dükkânları kapanmadı ama işlerinde azalma söz konusu oldu. Onların da kiralarını biz 6 ay erteledik. Bizim Halk Kart uygulamamız devam ediyor. Son derece de sistemli gidiyor. Bakın bu da esnafımızı çok ilgilendiriyor. Bir taraftan yoksul insana katkı yapıyormuşuz gibi görünüyor ama biz yönetime geldiğimizde 6 bin kişi ile başladı uygulama 2019 yılının Ekim ayında. Şu anda gün itibariyle söylüyorum; toplamda 12 bin 222 vatandaş bundan faydalanıyor ve bu sizi, bakkal esnafını ilgilendiriyor. Toplamda 1 milyon 610 bin 200 TL. Bunlar Ocak ayının tutarları. Biz her ay herhangi bir gecikmeye mahal vermeden; tarihi bellidir, bu parayı bu kart sahiplerinin hesabına giriyoruz, onlar da gidiyor mahallenin bakkalından alışveriş yapıyorlar. Bu son derece önemli bir çalışma diye düşünüyorum. 304 market ve bakkalla anlaşma yapmışız. 12 bin 222 vatandaşımız, 304 market ya da bakkalla 1 milyon 610 bin 200 TL her ay, bu yıl için, 2021 yılı için söylüyorum; harcayarak onların da dükkânlarına ek alışveriş hacmi kazandırıyor. Bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Refakatçi evi uygulamasını da hatırlatan ve detaylarını paylaşan Seçer, “Yine esnaflarımızı da düşünerek refakatçi evi uygulamasını başlattık. Geçtiğimiz hafta Meclis’ten çıkmıştı. Bugün 6 misafirimiz var. Değişik ilçelerden gelen hasta yakınları. Misafirhane açmadık, otellerle anlaşıyoruz, otelci esnafı kazansın diye. Şu anda Üniversite çevresinde bir otelde hizmet vermeye başladık. Toros Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi çevresindeki otellerle de hizmet sunmaya önümüzdeki süreç içerisinde devam edeceğiz. İş yerleri kapalı, mağduriyet yaşayan esnaflarımıza gıda yardımı yapmak istiyoruz. Yaklaşık 8 bin 500 esnafımızın mağduriyet yaşadığını aktardı arkadaşlarımız. Bu konuda ESOB bir çalışma yapıyor. Herhalde bu hafta neticelendirip, bu kardeşlerimizin de, yani iş yerleri kapalı olan esnaflarımıza da hiç olmazsa evlerinin mutfaklarına gıda konusunda bir katkımız olsun diye bu katkıyı da yapmak istiyoruz" dedi.
ESOB tarafından hayata geçirilecek ‘Esnaf Seninle Projesi’ne de destek vermek istediklerini söyleyen Seçer, “İnteraktif site yine ESOB’un bir uygulaması. ‘Esnaf Seninle Projesi’ni hayata geçiriyorsunuz. Bu dijital dönüşüme biz de katkı vermek istiyoruz. Halk kart entegrasyonu sağlayarak, yani bu 304 etrafımızdan Halk kart marifeti ile alışveriş eden vatandaşlarımızın, sizin bu ‘Esnaf Seninle Projesi’ kapsamında da alışveriş yapabilmesi için bu projeye de biz de katkı vermek istiyoruz” diye konuştu.

“Yardımlaşmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz”
Ziyaretlerinden ve nezaketlerinden ötürü oda başkanlarına da teşekkür eden Seçer, “Biz burada iyi niyetle, gayretle Mersin’e hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizi yaparken de asla hiçbir anlamda ayrımı aklımızın ucundan bile geçiremeyiz. Biz vatandaşlarımızın yanındayız. Bütün esnaflarımızın yanındayız. Bütün bölgelerimizin, bütün mahallelerimizin, sorunları ne olursa olsun yanındayız. Tabi bunu karşılıklı yapmak, işbirliği ile yapmak bizim işimizi kolaylaştırıyor. Belki de Mersin'de en rahat çalıştığımız kesim sizlersiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı günleri de hep beraber aşacağız. Birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Daha güzel, daha huzurlu, daha halkımızın güldüğü, insanların mutluluk içerisinde işine gücüne gittiği günleri hep beraber inşallah getireceğiz. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

Dinçer: “Bu süreç içerisinde esnafın yanında olmak adına büyük gayret gösterdiniz”
Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer ise Mersin’de esnafın pandemi döneminde oldukça sıkıntı çektiğini ifade ederken, bu süreçte esnafın yanında olduğu için Başkan Seçer’e teşekkür ziyaretinde bulunmak istediklerini ifade etti. Dinçer, “Esnaf çok uzun zamandır sıkıntı içerisinde. Malum bu pandemi döneminin başlamasıyla beraber, Mart ayından bu tarafa çalışmayan sektörlerimiz var. Bunların başında servis araçlarımız, okul kantinlerimiz, kahvehanelerimiz, internet kafeler geliyor. Siz zaten yakinen biliyorsunuz. 8 bin 500 esnafımız şu an fiilen kapalı. Ama bu süreç içerisinde sağ olun esnafın yanında olmak adına da büyük bir gayret gösterdiniz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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