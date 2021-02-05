Vali Su: "Silifke Kalesi bir an önce turizme kazandırılacak"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, restorasyon ve kazı çalışması süren Silifke Kalesinin bir an önce turizme kazandırılacağını söyledi.

Vali Su, Silifke ziyaretinde Narlıkuyu Cennet Cehennem, Astım Mağarası, Kapızlı Kampı, Aşağı Dünya Obruğu, Uzuncaburç, Roma Yolu, Tevekkül Sultan Türbesi, Eski Vali Konağı, Silifke Kalesi, Cumhuriyet İlkokulu ve Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Ali İhsan Su ilk olarak Narlıkuyu CennetCehennem Mağarası çevresine yapılan otopark alanında incelemelerde bulunarak, ardından ziyaretçilerin büyük beğeni ile karşıladığı Cehennem obruğuna yapılan cam seyir terasını gezdi. Beraberindeki heyetle birlikte yapılan asansörle Cennet obruğuna inen Vali Su, Cennet mağarasını gezdi. Burada yapımı tamamlanan güvenlik ve sinevizyon odalarını da inceleyerek, asansör ile seyir terası hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Astım Mağarası, Aşağı Dünya Obruğu ve Kapızlı kampında da incelemelerini sürdüren Mersin Valisi Ali İhsan Su, buradan Uzuncaburç’a geçerek Roma Yolu ve kazı çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemeler yaptı.

Silifke’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle eşi benzeri bulunmayan bir ilçe olduğuna vurgu yapan Vali Su, Uzuncaburç ziyaretinin ardından Silifke merkezde çalışmaları tüm hızıyla devam eden Tevekkül Sultan Türbesi restorasyon çalışmalarını da inceledi. Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok’tan burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Mersin Valisi Su Ticaret ve Sanayi Odası, Kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Silifke Belediyesi tarafından restorasyon çalışması yapılan mülkiyeti belediyeye ait eski vali konağı ve Cumhuriyet İlkokulunda incelemelerde bulundu. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke ziyaretinin son durağında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Üniversite işbirliğiyle restorasyon ve kazı çalışmaları yürütülen Silifke Kalesi’nde de incelemeler yaptı. Vali Su, Kazı faaliyetleri ve restorasyon çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Boran’dan bilgiler aldı. Burada bir açıklama yapan Vali Su, kalenin turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, buradaki çalışmalarının bir an önce tamamlanıp turizme kazandırılacağını ifade etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya Silifke ziyaretinde Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ayhan Kızıltan ve bazı kamu kurum müdürleri eşlik etti.

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