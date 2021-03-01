Mersin'de öğrenim yardımının üçüncü ödemesi hesaplara yatırıldı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin Büyükşehir Belediyesince, öğrenim yardımlarının üçüncü ödemesi olarak 6 bin 461 öğrencinin hesabına toplam 1 milyon 319 bin lira yatırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinde alınan kararla bin 250 liradan bin 400 liraya çıkarılan öğrenim yardımları, taksitler halinde öğrencilerin hesabına yatırılıyor. 6 bin 461 öğrencinin hesabına üçüncü ödemek kapsamında 1 milyon 319 bin TL yatırıldı. Kalan tutarlar yıl içerisinde belirlenen taksitler halinde ödenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.