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Akkuyu'da 4'üncü ünite için hazırlıklar başladı

DHA

Akkuyu'da 4'üncü ünite için hazırlıklar başladı


Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer santral inşaatında 4'üncü ünite için hazırlıklar başladı.
Akkuyu Nükleer A.Ş İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, santralin Mersin'deki bilgilendirme merkezinde gazetecilere çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Bu yıl üçüncü ünitede çalışmaların başladığını ifade eden Kucherenko, aynı zamanda yardımcı ve genel tesislerin inşaatında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Kucherenko, santrale işletme aşamasında deniz suyu temin edecek hidroteknik yapılarda da çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Hidroteknik yapılar yüksek teknolojiyle inşa edilen tesisler. Şu anda deniz kenarına sıfır yakınlıkta olan bir pompa istasyonunun inşaatını yürütüyoruz. Modern teknoloji kullanıyoruz. Bu istasyonun deniz seviyesinden derinliği 16 metredir. Aynı zamanda kıyı şeridinin güçlendirilmesini yapıyoruz. Özel beton antifer dediğimiz bloklarını kullanıyoruz. Bunlar deniz dalgalarının kıyıya zarar vermesine engel olacaktır. Su alma tesisi için de dip tarama çalışmaları devam etmektedir. Oranın çok büyük derinliği olacak. Oradan santralde soğutma sisteminde kullanılacak deniz suyu alınacak. Aynı şekilde deniz deşarj sisteminin boru hatlarının temeli hazırlanıyor. O borularla soğutma sisteminde kullanılan su denize deşarj edilecektir" dedi.
'REAKTÖR BASINÇ KABI KURULUMU YAPILIYOR'
Reaktörün yerleştirileceği kovanın kurulumunun yapıldığını aktaran Kucherenko, "Bu yıl da önemli aşamalardan biri reaktör basınç kabının kurulumunu yapıyoruz. Buhar üreteçlerini, acil durum soğutma tanklarını, ana sirkülasyon pompa hatlarını bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Birinci ünitenin türbin binasında da duvarların, kolonların kurulumları yapılmaktadır. Birinci ünitenin yanındaki yardımcı tesislerin inşaatı da devam ediyor. Onlar sıfır kotundan yukarıya doğru yükseltmekte. İkinci ünitede de yardımcı bina ve tesislerin sıfır kotundan yukarıya yükselmesi söz konusu. Türbin binasında duvarların ve kolonların yapımını sürdürüyoruz. Daha sonra bunların üzerinde ekipmanların kurulumu yapılacaktır. İkinci ünitede reaktör bölümünde iç koruma binasının birinci katmanın kurulumunu yaptık. Bu yıl içerisinde iç koruma binasına iki katman daha kurulacak" diye konuştu.
DÖRDÜNCÜ ÜNİTE İÇİN KOLLAR SIVANDI
Üçüncü ünitede ana tesislerin ve binaların betonarme işlerini tamamladıklarını aktaran Kucherenko, şunları söyledi:
"Üçüncü ünitede ana tesislerin, binalarının beton dökme hazırlığını yapıyoruz. Dördüncü ünitede ise hem türbin hem de nükleer adasının temel çukurunda kazı yapmaya hazırız. Temel kazı sonrasında beton altı tabakasını oluşturacağız. O da kaya üzerinde yapılıyor ve nükleer santral binalarını dış etkenlerden koruyor. Aynı şekilde dördüncü ünitedeki ana yapıların betonarme işlerine başlayacağız. Bu ünite için Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan inşaat lisansı verildikten sonra bu yıl içerisinde temele beton dökme işlerine başlamayı planlıyoruz."
ÇALIŞAN SAYISI 12 BİNE ÇIKACAK
Sahada çalışanlarının çoğunluğunu Türk vatandaşların oluşturduğunu aktaran Maksim Kucherenko, "Akkuyu NGS inşaat sahasında yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Çalışmaların çoğunluğu Türk vatandaşları tarafından yürütülüyor. Yüzde 80 Türk vatandaşı çalışıyor. Dördüncü ünitedeki çalışmaların da yapılacağı dönemde sahada çalışacak işçi ve uzmanların sayısının 12 bine çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.
'UZMANLAR ZORLU EĞİTİMDEN GEÇİYOR'
Uzmanların zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini vurgulayan Kucherenko, şunları söyledi:
"Moskova ve St. Petersburg'ta nükleer eğitim veren üniversitelerde teorik eğitim görüyorlar. Buna paralel olarak Akkuyu NGS'nin referans santrali olan Rusya'daki Novovoronej Nükleer Santrali'nde pratik ve staj eğitimini alıyorlar. Buna ilave olarak Rosatom Devlet Kuruluşu Teknik Akademisi'nde de eğitim görüyorlar. Orada da aldıkları temel teorik eğitimi geliştirme fırsatı buluyorlar. Ondan sonra ise Rusya'daki bütün nükleer santrallerinin işletmeci kuruluşu olarak kabul edilen ConcernRosenergoatom'da eğitim ve stajlarını görüyorlar. ConcernRosenergoatom bünyesinde neredeyse bütün nükleer santrallerin bir simülasyon merkezi mevcuttur. O simülasyon merkezlerinde tıpkı nükleer santrallerde olduğu gibi aynı yönetim panoları, kontrol odaları mevcuttur. Onlar bu merkezlerde eğitimden geçerek farklı durumlarda nasıl davranacakları konusunda çok iyi bilgi ediniyorlar. Çünkü bu duruma alışık olmalılar. Ondan sonra faaliyette olan nükleer santralde çalışarak aldıkları eğitimi takip edecekler."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2021-03-02 13:44:17

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