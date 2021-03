Mersin sanayisi istihdamı ayakta tutuyor MTOSB Denetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akyüz: "19 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz"

MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Denetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akyüz, her geçen gün ciddi bir gelişim içerisinde olan Mersin sanayisinin kentin istihdamını ayakta tuttuğunu belirterek, "Çalışmaları tamamlanan 3. Organize Sanayi Bölgesinde kısa süre içerisinde üretim başlayacak. Bununla birlikte 4. bölgenin çalışmalarını da başlattık" dedi.

Akyüz, 2020 yılının Mersin sanayisi açısından oldukça iyi geçtiğini söyledi. Pandemiye rağmen devletin aldığı tedbirleri üst seviyede uygulayarak üretim hatlarını tüm gücüyle çalıştırmaya devam ettiklerini kaydeden Akyüz, "Çalışanlarımızın sağlığını öncelikli tutarak, organize sanayi bölgemizin tüm giriş ve çıkışlarında yoğun tedbirler uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Bununla birlikte özellikle Avrupa’da üretim hatlarının tamamen durması ile Türk sanayicisi ihracatta tarihi rekorlara imza attı. 2020 yılı içerisinde, hatta 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşarak rekorlar kırdık" diye konuştu.

2021 yılında da sanayicilerin yılmadan mücadele ederek çalışmalarını sürdüreceği vurgulayan Akyüz, "2020 yılında MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi olarak ciddi işlerin altına imza attık. Devletimizin verdiği destek ve teşvikleri de sanayicilerimiz en iyi şekilde kullanarak üretimlerini arttırdılar. Biz de MTOSB yönetim kurulu olarak sanayicilerimize en iyi şartlarda çalışabilecekleri alanlar oluşturduk. Yönetim kurulu olarak sanayicilerimizin gücüne güç katmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"19 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz"

"3. bölgede tüm çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi sırada 4. bölgemizi sanayicilerimizin kullanımına açmak var" diyerek konuşmasını sürdüren Akyüz, şöyle devam etti; "Mevcutta 756 hektar alan üzerinde faaliyet gösteren MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi, 3. OSB’de 98 hektar, 4. OSB’de 69 hektar ve 5. OSB’de 300 hektar alanın devreye girmesiyle birlikte toplamda bin 125 hektar fiziki sınıra ulaşacak. 14 farklı sektörde faaliyet gösterilen MTOSB’de 19 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz, genişleme alanları ile birlikte bu rakamın 40 bine çıkmasını hedefliyoruz. Mersin, limanından dolayı lojistikte, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeleriyle ticarette, deniziyle turizmde, verimli topraklarıyla tarımda önemli bir kent. Mersin Uluslararası Limanı yatırımcılar için oldukça büyük bir avantaj. Lojistik maliyetlerinden tasarruf ederek uluslararası limanımızdan ürünlerini tüm dünyaya ihraç edebiliyorlar. Bu nedenle bölgemize yapılan yatırımlar her yıl artarak devam etmekte. 2009 yılında bölgemizde faaliyet gösteren firma sayısı 123 iken 2019 yılında bu rakam 190’a yükseldi. Otoyol bağlantısının tamamlanmasıyla birlikte bölgemizin cazibesi daha da artacaktır."

"İstihdama büyük katkı sağlıyoruz"

Mersin sanayisinin kentin istihdamına direk ve dolaylı yollardan büyük katkı sağladığını dile getiren Akyüz, "Bir kenti ayakta tutan unsurlardan birisi de insanların potansiyellerini iş sahalarına yansıtmasıdır. Bu anlamda kentimiz her geçen gün daha da büyüyor. Sadece Mersinli yatırımcı değil, birçok ilden Mersin’e yatırım yapan onlarca firmaya sahibiz. 4. bölgenin tahsislerinin kısa süre içerisinde yapılacağını umut ediyoruz. Yer tespiti ve bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra gerisi biz MTOSB yönetiminin işi. Bence bu güne kadar Türkiye’de 3. bölge kadar kısa sürede hizmete giren başka bir OSB olmadı. 4. bölgede de aynı hız ve titizlikle işlemlerin kısa süre içerisinde tamamlanacağına eminim. Burada Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, Müteşebbis Heyet Başkanımız Mersin Valisi Sayın Ali İhsan Su ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sabri Tekli başta olmak üzere emeği geçen tüm müteşebbis ve yönetim kurulu üyelerimize, MTOSB personelimize teşekkür etmek istiyorum. Bu hem bir gönül işi hem de ciddi bir ekip çalışmasının ürünü. 4. bölgenin tamamlanması ile birlikte ciddi bir istihdam alanı oluşturacağımızı düşünüyorum. Halen bölgemize yatırım yapmak isteyen 200 sanayici bulunmakta. 4. bölgenin çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hedefimiz 5. bölgenin hizmete açılması ve yeni yatırım alanları ile birlikte yeni istihdam alanları oluşturmak olacaktır" şeklinde konuştu.

Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi

Model Fabrika ve Yenilik Merkezinin de sanayicilere yenilikçi çözümler oluşturabilmek adına faaliyetlere başladığını hatırlatan Akyüz, 3 bin 800 metrekare kapalı alan olmak üzere 5 bin metrekare toplam alan üzerinde faaliyetlere başlayan Model Fabrika ve Yenilik Merkezinin, Türkiye’de aynı yapıda hizmete açılan ilk ve tek yer olma özelliğini taşıdığını vurguladı. 20 milyona yakın Avrupa Birliği desteği ile toplamda 25 milyonluk bir yatırım yapıldığını kaydeden Akyüz, "Model Fabrikada şu anda eğiticilerin eğitimi programı tamamlandı. Çukurova Kalkınma Ajansı verimlilik konularında Model Fabrikamızla ortak çalışacak ve burayla çalışan firmalara 90 bin TL teşvik verecek. KOSGEB Model Fabrika’dan eğitim ve danışmanlık alan firmalara 70 bin liraya kadar destek verecek. Aynı zamanda İnovasyon Merkezi kapsamında 13 firma, Yenilik Yol Haritası ve Ticarileşme Yol Haritası programlarından yararlanırken, firmalarımıza kurumsallaşma, iş birlikleri, pazar pazarlama, süreç inovasyonu anlamında destekler verildi. Mersin Model Fabrika olarak benimsediğimiz vizyon, kentimiz ve çevresindeki şehirlerde bulunan bütün işletmelerimize 5 yıl içerisinde yalın felsefeyi benimseterek, kendi bünyelerinde uygulamalarını sağlamak, yalın dönüşüm ile dijitalleşmiş işletmelerimizin dünyada öncü ve örnek işletmeler haline getirmek. Bu istediğimiz konuma gelmek için misyonumuz ise başta Mersin bölgesi olmak üzere, ülkemizdeki tüm işletmelerimizde yalın üretim teknikleri ile işletmeleri israflardan arındırarak verimliliklerinin artmasını sağlayıp, dijitalleşmelerinde öncü olarak, işletmelere kazandırılan esnek yapıları ile rekabetçi, dinamikleri güçlü yeni dünya düzenine adapte hale getirmek" dedi.

"Mersin ve ülkemize güveniyoruz"

Türkiye'nin tarihi boyunca birçok zorlukla karşılaştığını, fakat tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını ifade eden Akyüz, konuşmasını şöyle tamamladı; "Bugün tüm dünyanın içerisinde bulunduğu pandeminin ilk gününden itibaren de devletimizin aldığı tedbirler ile pandemi dönemini çok iyi bir şekilde yönetmeyi, üretimden, istihdamdan ve ihracattan geri kalmadan bu süreci sürdürebilmeyi başardık. Bundan sonraki süreçte de pandeminin sonuna kadar en iyi yönetim anlayışıyla, sanayicilerimiz başta olmak üzere tüm sektörlerimizin ayakta kalacağı bir süreç yaşamayı diliyorum. Biz Mersinli sanayiciler olarak kentimizin önümüzdeki sürecin parlayan yıldızı olacağına, Mersin sanayisi ile birlikte kentimizin de her geçen gün daha büyüyeceğine, daha gelişeceğine inanıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.