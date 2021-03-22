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Seçer, İzmir’de düzenlenen ‘Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi’ne katıldı Başkan Seçer: “Tüm insanlığa bu sorunu çözmek için bir arada olma görevi düşüyor”

İHA

Seçer, İzmir’de düzenlenen ‘Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi’ne katıldı Başkan Seçer: “Tüm insanlığa bu sorunu çözmek için bir arada olma görevi düşüyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi’ne katıldı. Türkiye’nin su gündeminin masaya yatırıldığı zirvede Başkan Seçer, su konusunda merkezi yönetimden bilim insanlarına kadar tüm insanlığa görev düştüğünü söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ‘Başka Bir Su Politikası Mümkün’ diyerek ortak bir vizyon geliştirmek için yola çıkan CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla Fuar İzmir’de gerçekleşen zirvede; iklim krizi, su konusu, kuraklık, su stresinin çözümüne yönelik bilgi paylaşımında bulunulurken, sürdürülebilir su politikaları gibi konularda da önemli değerlendirmeler yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin ‘Su Yönetiminde Liderlik ve Politikalar’ başlıklı oturumda, 11 büyükşehir belediye başkanı su politikaları konusunu masaya yatırdı. ‘Katılımcı Bir Su Yönetim Modeli Oluşturmak’, ‘Tüm Kullanım Alanlarında Arzın Değil Talebin Yönetilmesi’, ‘Su Yatırımlarının Havza Ölçeğinde Planlanması’, ‘Doğanın Su Döngüsünün Korunması’ ile ‘Suyun Ekosistem ve Sektörler Arası Döngüsel Kullanımı’ olarak su yönetiminde 5 ilkesel değişikliğin önerildiği zirvede atılması gereken somut adımlar konuşuldu.

“Yanlış uygulamalar bugün bu sorunu kucağımıza getiriyor”
İki gün sürecek ve toplamda 7 oturumun yapılacağı zirvenin ‘Su Yönetiminde Liderlik ve Politikalar’ başlıklı oturumunda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, iklim krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkan su krizinin nedenlerine değindi. Seçer, “Çağımızın en önemli sorunu, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın şu anda boğuştuğu en önemli sorunların başında küresel ısınma, onun getirdiği iklim değişikliği ve nihayetinde su arzında da ortaya çıkan sıkıntılar, kuraklık ve artan insan nüfusu geliyor. İnsan nüfusunun artması sonucu ihtiyaçların artması. İnsanların ihtiyacını giderecek alanlarda, özellikle bizim gibi hala gelişme çabası içerisinde olan ülkelerde yanlış uygulamalar bugün bu sorunu kucağımıza getiriyor” dedi.

“Tüm insanlığa bu sorunu çözmek için bir arada olma görevi düşüyor”
Küresel ısınmanın temel nedeni olan gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın su sorununa çözüm bulma noktasında eksik kaldığını ifade eden Seçer, “Sanki dünyada su bitmeyecek gibi insanlar bu sorunun bile bile çözümü noktasında tüm dünya bir arada ortak akılla bir çözüm üretemiyor. Tabii ki herkese görev düşüyor. Merkezi yönetime, yerel yönetimlere, STK’lara, bilim insanlarına, tüm insanlığa, vatandaşlarımıza bu sorunu çözmek için bir arada olma görevi düşüyor” diye konuştu.

“Bilimin, çağın gerçeklerine, doğrularına uygun politikalar izleme zamanıdır”
Seçer, yerel yönetimler olarak su konusunda yasalar çerçevesinde bazı iş ve işlemler yapabildiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:
“Biz yerel yöneticiler olarak kendi alanımızda yapmamız gerekeni yapmak zorunluluğu içerisindeyiz ama biz de görevimizi yaparken yetki ve sorumluluk çerçevesinde bunu yapabiliyoruz. Yani biz yasalar çerçevesinde bazı iş ve işlemleri yapıyoruz. Bu yasaları yapan başta yasa koyucu Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığının kararları bizi direk etkileyen unsurlar. Başta tarım olmak üzere ki, su tüketiminin en yoğun yaşandığı alan tarım alanları, tarımsal üretim. Diğer taraftan sanayide ve insanların temiz suya erişiminde, temiz su tüketiminde mutlaka bilimin, çağın gerçeklerine, doğrularına uygun politikalar izleme zamanıdır. Belediyeler olarak bizler, insanların temiz suya erişimi göreviyle birinci derecede sorumluyuz. Altyapıdan kaçak kayba kadar, teknolojik sistemlere dönüşüme kadar her alanda bizlerin de yenilik anlayışı içerisinde olma zorunluluğu var. Çok bütçeler ayırıyoruz. Gerçekten altyapıya çok paralar ayırıyoruz ama insanlığın geleceği açısından bu son derece önemli.”
Öte yandan, zirve öncesinde bir araya gelen CHP’li başkanlar, ‘Başka Bir Su Yönetimi Mümkün’ başlıklı manifesto yayınladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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