7 AB ülkesinden nükleere destek çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 AB ülkesinden nükleere destek çağrısı

İHA

7 AB ülkesinden nükleere destek çağrısı

Avrupa Birliği’ne (AB) üye 7 ülkenin liderinden, AB'nin iklim ve enerji politikalarında nükleer enerjiye daha fazla yer verilmesi için çağrı geldi. Fransa, Macaristan ve Polonya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin liderleri Avrupa Komisyonu’na hitaben yazdıkları mektupta nükleer enerjinin uygun fiyatlı ve düşük karbonlu bir hidrojen kaynağı olduğunu ve enerji sektörü entegrasyonunda önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, “Nükleer enerji özellikle Covid salgınının ardından yaşanan durgunlukta çok önemli olacak” ifadelerini kullandı.
Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiš, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Romanya Başbakanı Florin Citu, Slovakya Başbakanı Igor Matovic ve Slovenya Başbakanı Janez Janša’nın imzaladığı mektup, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Genel Müdür Yardımcısı Frans Timmermans, Finansal İstikrar, Finansal Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliği Komiseri Mairead McGuinness ve Enerji Komiseri Kadri Simson'a hitaben yazıldı.

“Nükleer enerji AB’nin çevresel hedeflerini tehlikeye atmıyor”
“Avrupa Birliği'nin, 2030'a kadar yurt içi sera gazı emisyonlarının net olarak en az yüzde 55 azaltılması hedefiyle 2050 yılına kadar iklim nötrlüğünü sağlamaya yönelik tutarlı çabalarından duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz” sözleriyle başlayan mektupta şu ifadelere yer verildi:
“İklim nötrlüğünü sağlamak bizim ortak hedefimizdir ve bu hedefe tamamen bağlı kalıyoruz. Ancak şu anda bu hedefe ulaşmak için belirlenen yolun, belirli ülkelerin koşullarına uygun olarak iç politikalar oluşturmak için çok az fırsat bıraktığından endişe duyuyoruz. İklim tarafsızlığını teşvik eden ve aynı zamanda diğer enerji politikası hedeflerini destekleyen tüm mevcut sıfır ve düşük emisyon teknolojilerinin sadece kabul edilmesinin değil, aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından aktif olarak desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu, AB kurumlarının desteklemek zorunda oldukları Euratom Ortaklığı’nı tesis eden anlaşmanın ana hedeflerinden biri olan nükleer enerjinin gelişimi konusunda geçerlidir. Buna ek olarak, Avrupa Komisyonu, devlet yardımı konusundaki kararlarında, nükleer enerjinin geliştirilmesini, tüm üye devletler tarafından takip edilemese bile ortak bir hedefi olarak kabul etmiştir. Diğer taraftan AB Adalet Divanı, özellikle Hinkley Point Sea NGS projesi ile ilgili son kararda, nükleer endüstrinin 107 (3) (c) TFEU uyarınca devlet yardımından yararlanabileceğini ve nükleer enerjinin AB'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın çevresel hedeflerini tehlikeye atmadığını doğruladı. Bu nedenle her üye devlet, diğer üye devletlerin siyasi seçimlerinden bağımsız olarak, karşılıklı saygı ile nükleer enerji geliştirme veya bunlardan kaçınma hakkına sahiptir. Ancak, AB nükleer sektörünün gelişimi, iklim değişikliğine karşı mücadelede vazgeçilmez katkılarına ve nükleer ve yenilenebilir teknolojiler arasındaki henüz kullanılmayan sinerjilerin genişliğine rağmen, bazı üye devletler tarafından tartışılmaktadır.”
Nükleer enerjinin düşük emisyonlu baz yük kaynağı olarak, yenilenebilir enerjinin çok daha derin seviyelere, kesintisiz olarak ve daha fazla dağıtılmasını garanti ettiğini belirten üyeler, “Nükleer enerji aynı zamanda, uygun bir fiyata çok ümit verici bir düşük karbonlu hidrojen kaynağı gibi görünmektedir ve enerji sektörü entegrasyonunda önemli bir rol oynayabilir” ifadelerini de kullandı.
Mektupta ayrıca, “Sektör önemli sayıda istikrarlı ve kaliteli iş olanağı sunuyor. Bu, özellikle Covid salgınının ardından yaşanan durgunlukta çok önemli olacak” denildi.

“Nükleer enerjiyi terk etmek iş kaybına yol açacaktır”
7 ülkenin lideri, mektupta nükleer enerjiyle ilgili olarak şunları da yazdı:
“Bir üye devletin farklı enerji kaynakları arasında seçim yapma hakkının ve enerji arzının genel yapısını belirleme hakkı (Madde 194 TFEU) şu anda nükleer enerjiyi daha fazla politik ve teknolojik seçenekten dışlayan AB politikaları ile büyük ölçüde sınırlıdır. Yukarıdakilerin ışığında bu konuda çok endişe duyuyoruz. ITER ve Euratom araştırma ve geliştirme programı ile ilgili son siyasi anlaşmalarda birleştirilen AB'nin nükleer bilim ve araştırmaya verdiği desteği ise takdirle karşılıyoruz. Bununla birlikte, 2050 sonrası ticari olarak uygulanabilir teknolojilere, yeni nükleer üniteleri inşa için uygun bir çerçeve olmaksızın hizmetten çıkarma faaliyetlerine ve güvenlik iyileştirmelerine odaklanmak, nükleer enerjinin ve mevcut nükleer teknolojilerin terk edilmesine yol açabilir. Bu, birçok Avrupa ülkesinde yüksek kaliteli işlerin önemli bir kaybına yol açacaktır. Bu sadece yeni nükleer tesisler için değil, aynı zamanda mevcut santrallerin hidrojen üretimine uyarlanması gibi ilgili yatırımlar için de büyük bir sorundur. Son olarak, tüm üye ülkeler enerji politikası seçimlerini Euratom Antlaşması dahil olmak üzere AB mevzuatına tam uyum içinde yaparlar. Bu da AB içinde birliğin iklim, enerji politikaları ve teşviklerinden hariç tutulmayarak, nükleer enerjiye gerçek anlamda eşit şartlarda rekabet sağlanması adına yaptığımız acil çağrının bir diğer ispatıdır. AB ülkelerinin yarısının, Euratom çerçevesi tarafından şart koşulan en katı güvenlik standartlarına uygun olarak AB'nin düşük karbonlu üretiminin neredeyse yarısını oluşturan nükleer üretimi kullandığı veya geliştirdiği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle IEA Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın Big Ideas için yaptığı ve komisyonun teknolojik tarafsızlığını vurgulayan son açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Avrupa Komisyonu'nu, AB enerji ve iklim politikasının teknolojik tarafsızlık ilkesine uygun olarak iklim tarafsızlığına giden tüm yolları dikkate almasını sağlamaya çağırıyoruz. Bu bağlamda, sıfır ve düşük emisyonlu mevcut ve gelecekteki tüm teknolojiler, 2050 yılına kadar iklim tarafsızlığına ulaşmayı amaçlayan sürdürülebilir yatırımların taksonomisi de dahil olmak üzere tüm stratejilerde eşit olarak ele alınmalıdır. Ekolojik geçişe olan güçlü bağlılığımızı bir kez daha teyit ederek, bu çok önemli konu hakkında sizinle daha fazla görüş alışverişine açığız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kadına şiddete ben de karşıyım' dedi, 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı
YEREL HABERLER 'Kadına şiddete ben de karşıyım' dedi, 19 yıl 6 ay ...
Mersin'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Mersin'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası ...
Başkan Seçer, sendika temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, sendika temsilcileriyle bir araya geldi
Seçer: "Hizmetlerimiz artarak devam edecek" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ekipler tarafından Erdemli’de yürütülen çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Seçer: "Hizmetlerimiz artarak devam edecek" Mersin ...
Mersin'de zehirlenen 14 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Mersin'de zehirlenen 14 koyun telef oldu
Mersin’de 200 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Mersin’de 200 fidan toprakla buluştu
Eski erkek arkadaşın yaptığı cezasız kalmadı Mersin'de eski kız arkadaşını evinde alıkoyduğu, malına zarar verip, şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan C.T.'ye, 19 yıl 6 ay hapis ile 30 bin lira para cezası verildi Sanık, cezası kesinleşip, infazı başlayana kadar yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Eski erkek arkadaşın yaptığı cezasız ...
Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü ...
Tarsus ve Silifke'deki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tarsus ve Silifke'deki uyuşturucu operasyonlarında 8 ...
Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda’ya ihraç ediliyor Mart ayının başlarında kilosu 250 TL’den satılan halen 150 liradan alıcı bulan örtü altı can eriği üreticisini güldürdü
YEREL HABERLER Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda’ya ihraç ...
Yok böyle otobüs şoförü: Çocuklara gofret, büyüklere gülücük dağıtıyor Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tece hattında çalışan otobüs şoförü Onursal Oksal, otobüsüne binen her yolcuyu ‘hoş geldiniz’ diyerek gülücüklerle karşılıyor, çocuklara ise gofret ve çikolata dağıtıyor
YEREL HABERLER Yok böyle otobüs şoförü: Çocuklara gofret, büyüklere ...
Şampiyon ikizlerin hedefi olimpiyatlar Mersin’de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı tekvandoya başlatılan ve kısa sürede çok sayıda başarı elde eden ikiz Özge ve Öykü Özbey kardeşler, olimpiyatlara gidip, başarı elde etmek istiyor Günde çift idman yaparak bu yıl yapılması beklenen Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanan ikizler, buradan alacakları başarıyla olimpiyat kotası almanın planını yapıyor
YEREL HABERLER Şampiyon ikizlerin hedefi olimpiyatlar Mersin’de ...
Develi’nin yazıları kitaplaştı Mersin’de kent kültürüne ve tarihine katkıları ile bilinen avukat, yazar ve araştırmacı Şinasi Develi’nin yazıları kitaplaştırıldı
YEREL HABERLER Develi’nin yazıları kitaplaştı Mersin’de kent ...
MESKİ, 15 yeni araçla filosunu genişletti
YEREL HABERLER MESKİ, 15 yeni araçla filosunu genişletti
Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan ...
Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap´ın 18 yıl hapsi isteniyor (3)
YEREL HABERLER Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap´ın 18 yıl ...
Polis KADES uygulamasını tanıttı Mersin Erdemli'de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES tanıtım standı açıldı
YEREL HABERLER Polis KADES uygulamasını tanıttı Mersin Erdemli'de ...
Toroslar’da Sıfır Atık Projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar’da Sıfır Atık Projesi devam ediyor
Mersin'de zorunlu göç deneyimi ve toplumsal bütünleşme konuları ele alındı
YEREL HABERLER Mersin'de zorunlu göç deneyimi ve toplumsal ...
Tarsus Belediyesinde kurslar yeniden başladı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinde kurslar yeniden başladı
Avukat Tucel: "Hazırlanan iddianame yüz güldürücü olmuştur" Samsun’da eski eşini öldüresiye darp eden zanlının iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi Şüphelinin 18 yıla kadar hapsi istenirken, mağdur kadının Mersin'deki avukatı Sahra Düzgün Tucel, hazırlanan iddianamenin yüz güldürücü olduğunu söyledi Tucel: "Bu davadan emsal olabilecek bir karar çıkmasını bekliyoruz"
YEREL HABERLER Avukat Tucel: "Hazırlanan iddianame yüz güldürücü ...
Başkan Tarhan, emeklilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, emeklilerle buluştu
MEÜ konservatuvarından uluslararası müzik yarışmasından büyük başarı
YEREL HABERLER MEÜ konservatuvarından uluslararası müzik ...
Vali Su: “Ev buluşmalarını ötelemek en doğru iş” Pandemi Kurulu Toplantısı, Mersin Valisi Su başkanlığında yapıldı. Su, bulaşların en fazla görüldüğü alanın ev buluşmaları olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Vali Su: “Ev buluşmalarını ötelemek en doğru ...