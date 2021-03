EVKA Projesi kapsamında ev kadınlarına eğitim verildi

Akdeniz Belediyesi ile bir sivil toplum kuruluşu işbirliğinde gerçekleşen; “EVKA Programı Projesi” kapsamında, farklı konularda ev kadınlarına yönelik eğitim seminerleri dizisinin son toplantısı düzenlendi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin de katıldığı ve yoğun ilgi gören etkinlikte Kunter Kurt, “Değişen ve Dönüşen Dünyada Duygusal Değil Duygulu Olmak”; Dr. Hanife Tezcan, “Erken Tanı Hayat Kurtarır”; Avukat Firdevs Gültak Hasancaoğlu da “Kadına Şiddetle Mücadelede Haklarımız” konulu birer sunum yaptı.



“Kadının güçlenmesi demek, ülkenin güçlenmesi ve gelişmesi demektir”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, seminerde yaptığı konuşmada, aileyi çok önemsediklerini vurgulayarak, özellikle kadınlar ve gençler için sadece iki yıl içinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Gültak, “Ailede çocuğun eğitimi ilk anne kucağında başlar. Kız çocuğu ile erkek çocuğunun bir farkı da yok. İkisi de eşittir. Bu bilincin topluma kazandırılması elzemdir. Şiddetin her türlüsüne karşıyız ve ‘hayır’ diyoruz. Kadına şiddet, topluma, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransla mücadele etmeliyiz” diye konuştu.



“Kendi işini kurmak ve geliştirmek isteyen kadınların yanındayız”

Kadınların istihdama ve ekonomiye kazandırılmasının önemine değinen Başkan Gültak, “Kadınları önemsiyoruz. Zira şu an binin üzerinde kadına kurs veriyoruz. İŞKUR üzerinden de günlük 30 lira ücret almalarını sağlıyoruz. Ayrıca 2 kadın kooperatifi kurduk. Şu an çalışıyorlar ve ürettiklerini satmaları için Kadın Emeği Diyarında onlara stant açtık. Evlerine katkı sunuyorlar ve özgüven kazandılar. Kendi işini kurmak veya meslek sahibi olmak isteyen kadınlar için ekonomik, sosyal ve kültürel projelere büyük değer veriyoruz. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile imzaladığımız protokol sayesinde sadece iki yıl içinde 927 kadının toplam 3 milyon 193 bin TL kredi almasını sağladık” dedi.



“Kadınların bilinçlenmesi ve cesaretlenmesi gerekiyor”

Etkinlikte Avukat Firdevs Gültak Hasancaoğlu ise “Kadına Şiddetle Mücadelede Haklarımız” konulu sunumunda, ‘Kadına şiddet, aile içi şiddet ve şiddet halinde neler yapılabileceği’ konularında bilgiler verdi. Hasancaoğlu, “Türkiye’de, daha doğrusu dünyada kadın olmak çok zor. Kadınlar, eski eşleri, sevgilileri veya hiç tanımadıkları kişiler tarafından şiddete uğramaktadır. Maalesef ülkemizde de art arda yüreklerimizi burkan kadına şiddet olaylarına tanık oluyoruz. Bu konuların artık korkusuzcu konuşulması, kadınların bilinçlenmesi ve cesaretlendirilmesi gerekiyor. Türkiye’nin her köşesinde, bastırılmış, ezilmiş, güzel duygulara layık görülmemiş, çocuklarının gözleri önünde katledilmiş veya bu tehlikeleri yaşamış her kadına elimizi uzatabilir, onların hayatına dokunabilir ve onları cesaretlendirip harekete geçmelerini sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.



“Nerede imkansız varsa, orada mümkünü reddetmişsinizdir”

“Değişen ve Dönüşen Dünyada Duygusal Değil Duygulu Olmak” başlıklı sunumunda Kunter Kurt da kaygıyı, korku ve endişeyi kontrol edebilecek bir takım teknikler paylaşıp katılımcılarla da pratikte uyguladı. Kurt, “Nerede imkansız varsa, orada mümkünü reddetmişsiniz demektir. Her probleme, her soruna bir çözüm mutlaka vardır. Siz yeter ki sakın pes etmeyin, bırakmayın. ‘Nasıl başarılı olurum, neyi nasıl yapabilirim, nasıl istediğim hayatı yaşayabilirim?’ cümleleriyle ilgili kendinize öneriler getirin” dedi.

