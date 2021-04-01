Mersin’de ‘Online Kariyer Günleri’ düzenlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından kurulan ‘İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’nun üyeleri, Başkan Vahap Seçer’i ziyaret ederek, ‘Online Kariyer Günleri’ ve ‘Askıda Kariyer Projesi’ni anlattılar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından kurulan ‘İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’nun üyeleri, projelerini sunmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Ziyarette, üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla yapılan çalışmalarla planlanan projeler hakkında bilgiler verilirken, üniversiteler ve sektör temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi arasında sürdürülebilir iletişim sağlamanın önemi üzerinde duruldu.

Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ile Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile ilgili diğer kurumların yetkilileri katıldı.

Ziyarette, Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada tarafından Kariyer Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanan ‘Online Kariyer Günleri’ ve ‘Askıda Kariyer Projesi’ anlatıldı. Kariyer Merkezinin proje ortaklarını, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Eğitim ve Kalkınma Vakfı ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği oluşturuyor.



Kariyer Merkezi rol model oldu; İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Kariyer Merkezi kuruldu

Türkiye’de ilk defa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kariyer merkezleri bir araya geldi. Bu buluşmalarda Büyükşehir Belediyesinin Kariyer Merkezi rol model oldu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir kariyer merkezi kuruldu. Merkez, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk defa bütün üniversitelerin de katılımıyla 6 oturum 18 konuşmacı ile Online Kariyer Günlerinin 67 Mayıs’ta yapılması planlandı. Askıda Kariyer Projesi kapsamında da üniversite son sınıf öğrencileri ve meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin iş arama becerisini geliştirecek bir proje planlandı. 5 eğitim başlığında 7 eğitmen tarafından gerçekleştirilerek proje kapsamında işveren üst kuruluşları işbirliğinde firma buluşmaları yapılacak. Proje için ilk etapta 75 öğrenci hedefleniyor.

Türkiye’de Mersin’den 7 meslek lisesi, Avrupa’dan 5 meslek lisesi ile yürütülen AB projesi kapsamında Kariyer Merkezinin moderatörlüğünde nisan ayının sonunda da bir eğitim planlandı. Tüm projelerin pandemi koşulları göz önünde bulundurularak online platformlar üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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