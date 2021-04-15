Mersin’de konut satışları mart ayında yüzde 8,7 arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de konut satışları mart ayında yüzde 8,7 arttı

İHA

Mersin’de konut satışları mart ayında yüzde 8,7 arttı

– Mersin’de mart ayında konut satışları yüzde 8,7 oranında artarken, 3 bin 383 konut satıldı. Mersin, yabancılara konut satışında mart ayında da Türkiye genelinde 4’üncü sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla Konut Satış İstatistikleri 2021 Mart ayı sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışıyla ilk sırada yer aldı.

Mersin’de martta konut satışı arttı
Mersin’de ise konut satışları, mart ayında 2020 Mart ayına göre yüzde 8,7 oranında arttı. Mart ayında 3 bin 383 konutun satıldığı Mersin, yüzde 3 pay ile konut satışlarında 6’ncı sırada yer aldı.
Yabancılara konut satışlarında üst sıralardaki yerini de koruyan Mersin’de mart ayında 184 konut yabancılara satıldı. Mersin, bu satış sayısıyla İstanbul, Antalya ve Ankara’nın ardından 4’üncü sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformundan mikroplastik çağrısı
YEREL HABERLER Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformundan mikroplastik ...
Taksici yol ortasında kadına dehşeti yaşattı Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yol ortasında bir süre takip edip sözlü tacizde bulunduğu kadının üzerine araç sürerek çarpmasına ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı Görüntülerde yere düştükten sonra çığlık çığlığa kalan kadının, aracından inen taksi sürücüsüyle tartıştıktan sonra uzaklaştığı görüldü
YEREL HABERLER Taksici yol ortasında kadına dehşeti ...
Yapay zekayla kalp yetersizliğine erken tanı konulacak
YEREL HABERLER Yapay zekayla kalp yetersizliğine erken tanı ...
Mersin’de Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi hayata geçti Akıllı Ulaşım Sistemi ile yolcular, güzergah, otobüs saatleri ve durak bilgilerine ulaşabilecek. Sistemle ulaşım kartı almak için online başvuru yapılabilecek ve kart ilgili kişinin adresine gönderilecek
YEREL HABERLER Mersin’de Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi hayata ...
AHBİB, ilk çeyrekte 90’a yakın ülkede ihracatını artırdı
YEREL HABERLER AHBİB, ilk çeyrekte 90’a yakın ülkede ihracatını ...
Büyükşehir Belediyesi, Toroslar’ın kaldırımlarına 175 ağaç fidanı dikti
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Toroslar’ın kaldırımlarına 175 ...
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı
Tefeciler alacaklarını not defterine tek tek yazmış Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı Şahısların adreslerinde çok sayıda kredi kartı, tapu ve senet ele geçirilirken, şüphelilerin alacaklarını bir not kağıdına tek tek yazmaları ise dikkat çekti
YEREL HABERLER Tefeciler alacaklarını not defterine tek tek ...
Mut Belediyesi'nden fırınlara Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Mut Belediyesi'nden fırınlara Ramazan denetimi
Çalışır haldeki çamaşır makinası yangın çıkardı
YEREL HABERLER Çalışır haldeki çamaşır makinası yangın çıkardı
Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü 2 hafta sonra serbest kaldı Mersin'de 8 yaşındaki Koray Tekin Turhan'ı okul çıkışında yaya geçidinden geçtiği sırada otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü, olaydan 15 gün sonra yapılan ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest kaldı Turhan ailesinin avukatı, bu kadar kısa sürede şahsın tahliye edilmesinin aileyi üzdüğünü söyledi
YEREL HABERLER Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olan ...
Göksu Deltası'ndaki caretta caretta yuvalarını jandarma koruyor
YEREL HABERLER Göksu Deltası'ndaki caretta caretta yuvalarını ...
Toroslar'da fırınlara Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Toroslar'da fırınlara Ramazan denetimi
‘Staj Seferberliği’ programına Mersin Üniversitesinden 378 öğrenci başvurdu
YEREL HABERLER ‘Staj Seferberliği’ programına Mersin ...
Özgürlük Mahallesinde 9,5 dönümlük parkın çalışmaları son hız sürüyor
YEREL HABERLER Özgürlük Mahallesinde 9,5 dönümlük parkın çalışmaları ...
Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler oluşturdu Mersin'de kuaför dükkanı önündeki halıyı sararak çalan hırsız güvenlik kamaralarına yakalandı
YEREL HABERLER Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler ...
Jandarma ekipleri Göksu Deltasında denetim yaptı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri Göksu Deltasında denetim yaptı
Özdemir: “Orman varlığı potansiyelimizi değerlendiremiyoruz” Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin’in ormanlık alan açısından Türkiye’nin en büyük 3’üncü ili olmasına karşın, orman ürünleri ihracatında 10’uncu sırada yer aldığını belirtti
YEREL HABERLER Özdemir: “Orman varlığı potansiyelimizi ...
Akkuyu Nükleer A.Ş. 500 milyon dolar 'sürdürülebilir kredi' alacak
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. 500 milyon dolar 'sürdürülebilir ...
Kuaför önündeki halının çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Kuaför önündeki halının çalınma anı kamerada
Bin 900 gram bebeğin kalbindeki delik anjiyo yöntemiyle kapatıldı Mersin’de kalbinde iki büyük delikle doğan Esma Nur bebek, gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Bin 900 gram bebeğin kalbindeki delik anjiyo ...
Torosların zirvesinde ikinci kır kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Torosların zirvesinde ikinci kır kütüphanesi açıldı
Muhtar Aydın, “Yeni Hastane için yapılan kavşağın gözden geçirilmesini istiyoruz" Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, Tarsus ilçesinde Mersin-Adana istikameti D-400 karayolu yanında yapımı bitme aşamasına gelen Yeni Devlet Hastane önünde yapılan kavşakta yayaların hiç düşünülmediğini söyledi
YEREL HABERLER Muhtar Aydın, “Yeni Hastane için yapılan kavşağın ...
Yaya geçidinde Koray'a çarpıp ölümüne neden olan sürücü 2 hafta sonra serbest kaldı
YEREL HABERLER Yaya geçidinde Koray'a çarpıp ölümüne neden olan ...