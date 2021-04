Akdeniz Belediyesine soğuk asfalt aracı

Yakın bir süreçte sıcak asfalt plentini kurmaya hazırlanan Akdeniz Belediyesinin, içinde hem bitüm hem de mıcırı depolayan, bu sayede soğuk asfalt serimini daha kaliteli, sağlam ve uzun ömürlü yapabilme kabiliyetine sahip aracı envanterine kattığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyenin makine ikmal sahasını ziyaret ederek, kurum envanterine dahil olan bitümlü bağlayıcı ile çakıl karışımının aynı anda serilmesini sağlayan aracı tanıttı. Kombine satıh kaplama aracının belediyeye kazandırıldığını ifade eden Gültak, “Bitüm modifiye tesisimiz de ihale aşamasında olup, toplam 2 milyon TL’ye mal olacak. Alımlar, belediyemiz bütçesinden harcama yapılmadan tamamını hibe yoluyla temin etmiş olacağız. Kombi ve modifiye tesisi ile sathi kaplama hizmetlerimizi yürütme imkanına kavuşacağız. Bunun yanında, Akdeniz’e sıcak asfalt plenti kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

“Aynı anda hem bitüm hem de çakılı seriyor”

“Daha önce yayla, bahçe, köy yollarında 34 gün önceden zift dökülür, bekletilir, sonra mucur serilirdi. Tabi bu durum, insanlara eziyet veren bir yöntemdi” diyen Gültak, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu sistem ise içinde hem bitümü barındıran, aynı anda çakılı da dökebilen bir sistem. Hem zifti hem de mucuru içinde bulundurduğu için dökülecek yola, bir yandan zift püskürtürken, diğer yandan aynı anda mucur serilecek. Dolayısıyla tek seferde soğuk asfalt dökülmüş olacak. Hem verimin artması ve zaman kazanma açısından avantaj sağlayacak hem de yolu kullanan vatandaşlar zor durumda kalmayacak.”

“Akdeniz’e yılın her günü asfalt serimi mümkün olacak”

Başkan Gültak, asfalt konusunda önemli adımlardan birini attıklarının da altını çizerek, “Yakın bir zamanda sıcak asfalt plentimizi de inşallah Akdeniz’e kuracağız. Böylelikle Akdeniz Belediyesi, tarihinde ilk defa sıcak asfalt üreten bir tesise sahip olacak. Artık ‘asfaltımız yok, ihaleye çıkacağız’ gibi sorunlar yaşamayacağız. Akdeniz’in her noktasında, yılın her günü sıcak veya soğuk asfalt bulunabilecek ve serime hazır olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.