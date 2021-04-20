Büyükşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesinde 3 caddede asfalt çalışması yürütüyor. Ekipler, Uğur Mumcu, Tufan Oğuz ve Atatürk Caddelerinde deforme olmuş asfaltı belirli noktalarda yeniliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, kentin birçok noktasında sıcak asfalt çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Akdeniz ilçesi de çalışmaların yürütüldüğü bir diğer nokta oldu. Ekipler, Kazanlı Mahallesinde Uğur Mumcu, Tufan Oğuz ve Atatürk Caddelerinde yürüttükleri çalışmalarla söz konusu caddelerin asfaltını belirli noktalarda yenileyerek vatandaşlara rahat bir nefes aldırıyor.

Ekipler, üç caddede deforme olmuş asfaltı freze ile kazıdıktan sonra zemin sağlamlaştırma işlemi gerçekleştirerek asfalta hazır hale getirdi. Hazırlık çalışmaları tamamlanan caddeler zaman kaybetmeden sıcak asfaltla kaplandı. ‘Yolumuz Açık Olsun’ sloganıyla yol çalışmalarını sürdüren ekipler, yenilenen yolları hızla vatandaşların hizmetine sunuyor.

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