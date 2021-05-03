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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhabbet kuşu kaçan küçük Melisa’ya belediye başkanından sürpriz

İHA

Muhabbet kuşu kaçan küçük Melisa’ya belediye başkanından sürpriz

– Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Melisa, çok sevdiği muhabbet kuşu kaçınca çok üzüldü. Tam kapanma döneminde kızına yeni bir kuş alamayan anne Ayşe Balcı’nın sosyal medyadan ulaştığı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eşiyle birlikte ziyaret ettiği Melisa’ya aynı renkte yeni bir muhabbet kuşu hediye ederek sürpriz yaptı.
Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde 'Boncuk' ismini verdiği muhabbet kuşunun kaçmasına üzülen 10 yaşındaki Melisa'nın annesi Ayşe Balcı, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a sosyal medya üzerinden ulaşarak kızı için muhabbet kuşu istedi. Başkan Yılmaz, tam kapanma süreci nedeniyle yeni bir kuş alamadığını belirten anne Ayşe Balcı'nın mesajına duyarsız kalmadı.
Balcı ile irtibata geçen Yılmaz, Melisa'ya kaçan kuşu Boncuk’a benzeyen sarı renkte yeni bir muhabbet kuşu alarak sürpriz yaptı. Pandemi kuralları çerçevesinde kapı önünde gerçekleşen ziyarette Yılmaz, eşi Meltem Yılmaz ile birlikte Melisa'ya yeni muhabbet kuşunu kendi elleriyle teslim etti.

“Yeni bir muhabbet kuşu getireceğinizi biliyordum”
Melisa, bu sürprizle büyük bir mutluluk yaşadı. Yeni muhabbet kuşuna kavuşan Melisa, Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Annem üzüldüğüm için başkanımıza bir mesaj yazmış. Başkanımızın bana sürpriz yapacağını, beni kırmayacağını biliyordum. Çok mutlu oldum" dedi.

"Başkanımız, mesajıma duyarsız kalmadı. Allah razı olsun"
Anne Ayşe Balcı ise kızının üzülmesine duyarsız kalmayan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Kapıyı açık unutmuşum. Kızım muhabbet kuşunun kaçtığını görünce çok ağladı. Ben de üzüntüsüne dayanamadım. Çocuklara olan hassasiyetini bildiğim için başkanımıza bir mesaj gönderdim ve bu durumu kendisiyle paylaştım. Başkanımız bize ulaşarak güzel bir sürpriz yaptı. Allah razı olsun" diye konuştu.

"Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer"
Başkan Yılmaz, Melisa'ya yeni muhabbet kuşunun hayırlı olmasını dileyerek, "Çocuklarımızın gönüllerini almak, onların yüzündeki tebessümü görmek bizim için büyük bir mutluluk. Onların her zaman yanındayız. Hizmetlerimizi, vatandaşlarımızla hep el ele, gönül gönüle sürdürmeye devam edeceğiz. Muhabbet kuşu kaçan küçük kızımız Melisa'nın üzülmesine yüreğimiz dayanmadı. Sosyal medyadan annesinin bize gönderdiği mesaja kayıtsız kalmayarak kendisine yeni bir muhabbet kuşu hediye ettik. Çocuklarımızın hayvan sevgisiyle büyümelerini istiyoruz. Pandemi nedeniyle kızımızla kucaklaşamadık ama daha güzel günlerde yine hep beraber olmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Melisa, Başkan Yılmaz'a annesinin el emeği ile yaptığı hediyeyi takdim ederken, Yılmaz da mahalledeki çocuklara Nutuk ve boyama kitabı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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