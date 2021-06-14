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(Özel) Yok böyle işçi! Bulduğu tüm atıkları sanata dönüştürüyor Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Dilek Cansız, caddeleri ve kaldırımları süpürürken bulduğu tüm atıkları değerlendirerek, onlara yeniden hayat veriyor Bozuk paralardan tablolar, çaydanlık, tencere ve tavalardan avize ve saat, kuruyemiş kabuklarından hayvan figürleri yapan Cansız, düğmeden anahtara, kaşık çataldan plastiklere kadar eline geçen her atığı değerlendirerek, birer sanat eserine dönüştürüyor

İHA

(Özel) Yok böyle işçi! Bulduğu tüm atıkları sanata dönüştürüyor Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Dilek Cansız, caddeleri ve kaldırımları süpürürken bulduğu tüm atıkları değerlendirerek, onlara yeniden hayat veriyor Bozuk paralardan tablolar, çaydanlık, tencere ve tavalardan avize ve saat, kuruyemiş kabuklarından hayvan figürleri yapan Cansız, düğmeden anahtara, kaşık çataldan plastiklere kadar eline geçen her atığı değerlendirerek, birer sanat eserine dönüştürüyor

– Mersin’de cadde ve kaldırımları süpürürken bulduğu atıkları birer sanat eserine dönüştüren temizlik işçisi Dilek Cansız, ‘Yok böyle işçi’ dedirtiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Cansız, bozuk paralardan tablolar, çaydanlık, tencere ve tavalardan avize ve saat, kuruyemiş kabuklarından hayvan figürleri yapıyor. Düğmeden anahtara, kaşık çataldan plastiklere kadar eline geçen her atığı değerlendiren Cansız, onlara yeniden hayat veriyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğünde temizlik personeli olarak sahada görev yapan 41 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Dilek Cansız, Mersin caddelerini, kaldırımları temizlerken bulduğu atıklarla çok güzel eserler ortaya çıkarıyor. Yaklaşık 2 yıldır Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Cansız, caddeleri süpürürken bulduğu bozuk paraları ne yapacağını düşünürken aklına gelen fikirle başladığı sanat yolculuğunda, bugün evinde ürettiği bir oda dolusu eserle atıkları en güzel şekilde değerlendiriyor.

İlk tablosunu Başkan Seçer’e armağan etti
Özellikle bozuk para, evsel atık ve diğer farklı pek çok atığı değerlendirerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran Dilek Cansız, bozuk paralar ve iplerle yaptığı kadın figürü ve ağaçtan oluşan ilk tablosunu da 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e armağan etti. İşe alımlarda kadınlara yaptığı pozitif ayrımcılık dolayısıyla Seçer’e teşekkür eden Cansız, kaldırımları süpürmekten sanata uzanan yolculuğunu İHA muhabirine anlattı.

“İşimi çok seviyorum”
Sabah saat 07.00’den akşamüzeri saat 16.00’ya kadar cadde ve kaldırımları süpürdüğünü belirten Cansız, işini çok sevdiğini söyledi. Temizlik sırasında birçok atıkla karşılaştıklarını dile getiren Cansız, işlerini yaptıklarını ancak ağaç diplerine, kaldırıma, duvar üstlerine konulan ekmeklerden çok rahatsız olduklarını vurgulayarak, halka sokaklara ekmek atmamaları konusunda çağrıda bulundu. Cansız, “İşimizdir yapıyorum ama halkımız çöpleri gelişigüzel atmasa hem biz daha az yorulmuş oluruz hem de kentimiz daha temiz, mis gibi olur” dedi.

Bulduğu bozuk paralarla başladı
İlk işe girdikleri dönemde yerde para bulduklarında ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirten Cansız, “Hatta bazı arkadaşlarımız almaya utanırdı. Ben aldım, onlara da almalarını söyledim ve ekip arkadaşlarıma ‘bunu değerlendirebiliriz’ dedim. Hepsi de yardımcı oldular, topladılar. İlk kez parayla başladım. Bulduğum paraları tabloya çevirdim. Para çoğaldıkça tablo sayılarım arttı. Yaptıkça daha güzel oldular. Daha sonra ekip başımız bunu geliştirmemi, sadece tabloyla sınırlı kalmamamı önerdi. Fikir ondan çıktı, sonra hep destek oldu, hep yanımdaydı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de kendimi geliştirmek istedim ve bugün elime geçen her atığı değerlendiriyorum” diye konuştu.

“Yeniden hayat veriyorum”
Sahadaki ekip arkadaşlarından ve atölyeden de çok destek aldığını kaydeden Cansız, “Arkadaşlar, tencere, tava getirdiler, onları saate çevirdim. Sonra eski alüminyum bir çaydanlık buldular, onun altını kesip avize yaptım. Eski kilimleri kesip tabloya çevirdim. Bisiklet tekerleğinin arasına raf atıp oyuncakları dizip aksesuar yaptım. Ceviz kabukları, Antep fıstığı kabukları ve nohutlarla kaplumbağa yaptım. Zeytin çekirdeklerini boyayıp limona çevirdim, gazoz kapaklarıyla yapraklar yaptım. Düğmelerle çiçekler yaptım, dantellerle süsledim. Bulduğum şişeleri süsledim, değerlendirdim. Arkadaşlar burada budama yaptılar, budadıkları parçalardan istedim. İki üç tane verdiler, birini ayna yaptım, birini tepsi yaptım, kaşık yapıştırıp kulp yaptım. Bulduğum her atığı değerlendirmeye çalıştım. Onlara yeniden hayat veriyorum” ifadelerini kullandı.

“Sergi açıp çocuklara destek olmak istiyorum”
Cansız, işten eve döndükten sonra uzun saatler boyunca bunlarla uğraştığını, çok mutlu olduğunu ve huzur bulduğunu söyledi. “Böylece hem aileme hem çevreme, herkese faydalı olduğuma inanıyorum” diyen Cansız, eserlerinin bir bölümünü hediye ettiğini, ancak asıl amacının sergi açmak olduğunu belirterek, “Bunlarla ileride büyük bir sergi yapmayı düşünüyorum. Bu serginin gelirini de annesi babası olmayan çocuklara, SMA hastalarına bağış yapmak istiyorum” dedi.

“Atmasınlar, ikinci bir şans versinler”
İnsanlara, işlerine yaramadığını düşündükleri malzemeleri atmamaları çağrısı da yapan Cansız, şunları söyledi:
“İkinci bir şans versinler, tekrar hayata döndürsünler. Çok basit. Ben de önce böyle bir şey hiç düşünmemiştim. Bu işe girmeden önce böyle bir şey hiç yapmadım. Belediyeye girdikten sonra kendiliğinden gelişti. Amirlerimiz yönlendirdi. Onlar da yapabilir. Hem daha az atık çıkar hem çevremize hem de bütçemize faydası olur. Ailem bana hep destek oldu. Belediyeden, amirlerimden, ekip arkadaşlarımdan, atölyeden, otobüste yanıma oturan kişilerden bile çok destek aldım. Herkes çok beğendi, çok sevdi. İnşallah herkese örnek olurum, herkes de yapar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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