Mezitli'nin 'sonsuz bisiklet yolu' yeni bir zafere hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli'nin 'sonsuz bisiklet yolu' yeni bir zafere hazırlanıyor

İHA

Mezitli'nin 'sonsuz bisiklet yolu' yeni bir zafere hazırlanıyor

Mezitli Belediyesince hayatı geçirilen ve 'Fikir Projesi Yarışması'nda ödül alan 'sonsuz bisiklet yolu' projesi, uzman ekiplerce incelemeye alındı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından görevlendirilen teknik bir ekip, uygulama bölgelerinde yapılan çalışmaları denetledi. Belediye Meclis Salonunda yapılan sunum sonrası proje kapsamında yapılan yeni bisiklet yolları, önceki bisiklet yollarındaki yeni düzenlemeler ve bisiklet park alanları yerinde incelendi. Yarışmanın ikinci aşaması olan 'Uygulama Projesi Yarışması' için çalışmalarına devam eden ve bisiklet duraklarını yerleştiren Mezitli Belediyesi, finalde bir kez daha ipi göğüsleyerek Mersin’e yeni bir gurur daha kazandırmak istiyor.
"Sonsuz bisiklet yolu projemizi uygulamaya başladık"
Mezitli’deki bisiklet yollarının tüm kenti saracak şekilde artırıldığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmasında belediye çalışanlarımız tarafından hazırlanan 'sonsuz bisiklet yolu' projesiyle ödül kazandık. Bu projenin belediyemiz çalışanlarının özgün çalışması olması ve projenin belirli bir program dahilinde yapılması nedeniyle çok önemli ve değerli buluyorum. Sağlıklı ve mutlu bir Mezitli oluşturmak için gece gündüz çalışarak bizlere bu ödülleri kazandıran tüm emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Final grubunda bu kez daha büyük ödülü almak için uygulamalara başladık. Bisiklet yollarımızı kısa sürede iki katına çıkardık. Bisiklet duraklarını yerleştirdik. Daha önce yaptığımız yolları modernize ettik. Çok önemli mesafe kat ettik. Ümit ediyorum ki finalde de ipi göğüsleyerek başarımızı ve sevincimizi katlayacağız" dedi.
“Bisiklete binerken Mezitli'nin güzelliklerini yaşayacaklar"
'Sonsuz bisiklet yolu' projesi kapsamında Mezitlililerin, kentin birçok zenginliğini bir arada bulacağını ifade eden Başkan Tarhan, “Biz insanların bisiklete binerken Mezitli’nin güzelliklerini yaşasınlar istiyoruz. Bisikletten hiç inmeden farklı alanları gezebilsinler, bunu özel bir aktivite olarak yapabilsinler. Bisikletleri yoksa 'Mezitli Kart' ayrıcalığı ile bisiklet kullanabilsinler. Böylesi bir projeyi hayata geçirebilmemiz için önemli derecede de maddi katkı almamız da son derece önemli. İnanıyorum ki Mezitli’de herkes bisiklet kullanmaya başlayacak. Bununla ilgili gereken altyapıyı hazırlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızı, üvey babasıyla kaçan kadın, 2 çocuğunu bıçaklayıp, intihar etti
YEREL HABERLER Kızı, üvey babasıyla kaçan kadın, 2 çocuğunu ...
Başkan Gültak, vatandaşlarla bir araya geldi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Halkımızla birlikte Akdeniz'i değiştiriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Gültak, vatandaşlarla bir araya geldi Akdeniz ...
Mut'ta endüstriyel ağaçlandırma sahalarında toprak işleme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Mut'ta endüstriyel ağaçlandırma sahalarında toprak ...
Seçer: "Öncelikli gündemimiz halka hizmet" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yakın tarihte Aydıncık'ta su sorunu diye bir olguyla karşılaşmayacağız"
YEREL HABERLER Seçer: "Öncelikli gündemimiz halka hizmet" Mersin ...
Toroslar EDAŞ'tan 61 milyon liralık şebeke yatırımı
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ'tan 61 milyon liralık şebeke yatırımı
Tarsus TSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Tarsus TSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ...
Mersin'de belediye desteğinde açılan bal evi büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Mersin'de belediye desteğinde açılan bal evi büyük ...
Tarsus'taki grup yollarında yenileme çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Tarsus'taki grup yollarında yenileme çalışması ...
Kuyuya düşen, ağaca sıkışan kediler için itfaiye seferber oldu
YEREL HABERLER Kuyuya düşen, ağaca sıkışan kediler için itfaiye ...
Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
YEREL HABERLER Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen ...
Vali Su’dan jandarmaya 182’nci yıl ziyareti
YEREL HABERLER Vali Su’dan jandarmaya 182’nci yıl ziyareti
Gültak, Akdeniz'e yapılan spor yatırımlarını anlattı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "İki yılda 30 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik"
YEREL HABERLER Gültak, Akdeniz'e yapılan spor yatırımlarını ...
Mezitli Belediyesinin ‘Benim Dünyam’ adlı kısa filmi İngiltere’de yarışıyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin ‘Benim Dünyam’ adlı kısa filmi ...
Seçer'den borçlanma tepkisi: "Bu iş geciktikçe bir fayda sağlamayacak" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Benim önümü açın"
YEREL HABERLER Seçer'den borçlanma tepkisi: "Bu iş geciktikçe bir ...
Seçer: "Yatırımların önüne ket vurmayalım" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Borçlanma sadece Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorunu mu?" "Kaldırım işgallerini ortadan kaldıracağız"
YEREL HABERLER Seçer: "Yatırımların önüne ket vurmayalım" Mersin ...
TIR ve kamyonetin çarptığı 4 çocuk babası öldü
YEREL HABERLER TIR ve kamyonetin çarptığı 4 çocuk babası öldü
Amca istedi, Başkan Yılmaz gelinin kuşağını bağladı
YEREL HABERLER Amca istedi, Başkan Yılmaz gelinin kuşağını bağladı
Mersin’de konut satışları mayıs ayında yüzde 2,2 azaldı Yabancılar, Mersin’den yılın ilk 5 ayında 730 konut satın aldı
YEREL HABERLER Mersin’de konut satışları mayıs ayında yüzde 2,2 ...
Mersin'de çocuklar resimlerle pandemiyi anlattılar
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklar resimlerle pandemiyi anlattılar
İki aracın çarptığı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İki aracın çarptığı genç hayatını kaybetti
Sıkışan yavru kedi, tekerlek sökülerek kurtarıldı Mersin'de sıkıştığı otomobilin tekeri sökülerek kurtarılan yavru kediye mama ve su verildi
YEREL HABERLER Sıkışan yavru kedi, tekerlek sökülerek ...
Erdemli'ye katma değer katan projeler Başkan Tollu: "Yürüttüğümüz projelerde bu günü değil, bu kendin yüz yılını etkilemenin gayreti içerisindeyiz"
YEREL HABERLER Erdemli'ye katma değer katan projeler Başkan Tollu: ...
Akdeniz Belediyesi Yaz Spor Okulu açılıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi Yaz Spor Okulu açılıyor
‘Mersinden Güneş Enerjisi İle Kurutma Tesisi’ faaliyete geçti Tesiste çalışan kadınların kurutacağı ürünler, ulusal ve uluslararası alanda pazarlayacak
YEREL HABERLER ‘Mersinden Güneş Enerjisi İle Kurutma Tesisi’ ...