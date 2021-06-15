Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Çıkınca rahat bıkacağım



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de boşandığı Hatun Koç'u (28), 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vurup, ayağının sakat kalmasına neden olan tutuklu sanık Özkan Yarbi (35), 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, tahliyesi isteyip, "Çıkınca Hatun'u rahat bırakacağım. İşime gücüme bakacağım" dedi.

Olay, 27 Mayıs 2020'de Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Özkan Yarbi, velayeti boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek için istedi. Yarbi ve Koç, otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulununca tartışma çıktı. Bu sırada Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı bir anı fırsat bilerek inip kaçmaya başladı. Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Yaralanan Hatun Koç, kaldırıldığı hastanede uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kaldı. Tutuklanan Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Özkan Yarbi, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme savcısı, sanık Özkan Yarbi hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Duruşmada söz alan Özkan Yarbi, "Pişmanım. Çıkınca Hatun'u rahat bırakacağım, işime gücüme bakacağım" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, son savunma için duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-06-15 16:56:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.