Özel gereksinimli çocuklar, babalarıyla doğa yürüyüşüne katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Dağcılık Spor Kulübü (MERDAK) iş birliğinde özel gereksinimli çocuklar ve babalarına yönelik olarak Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik’te ‘Babalar Günü’ anısına doğa yürüyüşü ve piknik düzenlendi.

Engelliler ve Sağlık İşleri Dairesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, daire başkanlığı bünyesinde eğitim alan çeşitli yaş ve engel grubundan öğrenciler ve babaları katıldı. Yürüyüşte babalar ve çocuklarına daire başkanlığının beden eğitimi ve özel eğitim öğretmenleri eşlik etti. Toplam 50 kişinin katıldığı doğa yürüyüşü etkinliğinde yaklaşık 6 kilometre boyunca yürüyüş yapıldı.

Babalar ve çocukları unutamayacakları bir gün geçirdi

İklimi, yeşil alanları ve havasıyla doğa yürüyüşüne uygun bir ortam sunan Belemedik’te özel gereksinimli çocuklar ve babaları unutamayacakları bir gün geçirdi. Pandemi dönemi ve kapanmalar nedeniyle uzun süredir evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan özel gereksinimli bireyler, normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde yapılan bu etkinlik sayesinde sosyalleşme imkanı da buldu. Arkadaşlarıyla bir araya gelmenin sevincini yaşayan özel gereksinimli bireylerin mutlulukları gözlerinden okundu. Doğa yürüyüşü haricinde piknik yapan ve eğlenceli bir gün geçirme fırsatı bulan babalar ve çocukları, bu özel günü ‘Kral Babam’ yazılı çerçevede fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi.

“Baba ve çocuk etkinliği yaparak bir ilke imza attık”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak çalışan Fatmanur Yılmaz, “Baba ve çocuk etkinliği yaparak bir ilke imza attık. Daha önce yaptığımız etkinliklere hep anneler katılıyordu, çocuklarımız babaları ile kaliteli zaman geçiremiyordu. Bugün burada doğa ile buluşarak kaliteli bir zaman geçirmeyi hedefledik. 7 yaş itibariyle başlayıp, 2325 yaşına kadar öğrencimiz katıldı. Belemedik tarafını seçmemizdeki sebep de doğa güzelliklerini göstermekti” dedi.

“Doğa güzel, ortam güzel. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Mersin Dağcılık Spor Kulübünden Hasan Karabulut ise doğal güzelliklerinden dolayı Belemedik’i seçtiklerini ifade ederek, “Belemedik alandan Çakıt Vadisine doğru birkaç kilometre yürüdük. Güzel bir etkinlik oldu, çocuklar eğleniyorlar. Doğa güzel, ortam güzel. Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz, bizleri çocuklarla doğada buluşturdu” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlar da organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.