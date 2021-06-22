Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okuluna şehitler köşesi

Mersin'in Silifke ilçesinde, Batman’ın Kozluk ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Gülnar anısına Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okulu’na 15 Temmuz Şehitler Köşesi yapıldı.

Silifke Özel Eğitim Meslek Okuluna ismi verilen Şehit Ali Gülnar’ın adına yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Köşesinin açılışına Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Mert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Şehidin ailesi ve okul müdürleri katıldı.

Okul Müdürü Sadık Gültekin, “Okulumuz 2018 yılında eğitim öğretime açılmıştır. Açıldığı zaman ismi Silifke Özel Eğitim Meslek Okulu iken 4 Temmuz 2020 tarihli valilik makamı oluru ile Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okulu olarak değiştirilmiştir. Okulumuzda her sınıf kademesinde toplam 41 öğrenci bulunmakta olup, el sanatları, konaklama hizmetleri, tarım, mobilya ve dekorasyon alanında öğrencilerimiz eğitim öğretimine devam etmektedir. Özel öğrencilerimizin bulunduğu okulumuzun isminin, şehidimizin ismiyle taçlandırılması bizleri gururlandırmaktadır” dedi.

Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okulundan mezun olan öğrencilere Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı tarafından mezuniyet belgeleri verildi.

Şehidin ailesine Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı tarafından tablo takdim edilirken Şehit Ali Gülnar İçin İlçe Müftüsü Mustafa Atilla tarafından dualar okundu. Ardından 15 Temmuz Şehitler Köşesinin açılışı yapıldı.

Açılışın son bölümünde okulun el sanatları bölümü tarafından hazırlanan sergi gezildi.

Sergide öğrencilerin el emeği ahşap ve taş boyamalar, örgü ürünler, özel baskı kupalar gibi pek çok ürün yer aldı.

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