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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minikler karne sevinci yaşadı

İHA

Minikler karne sevinci yaşadı

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinde eğitim gören minik öğrenciler, karne sevinci yaşadı. Miniklerin heyecanına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da ortak oldu.
Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinde eğitim alan minik öğrenciler, 20202021 eğitimöğretim yılı karnelerini aldılar. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da katıldığı törenle karnelerini alan minikler, sevinçlerini aileleriyle ve öğretmenleriyle paylaştılar.
Başkan Tarhan’ın yıl sonu hediyesi olarak minik öğrencilere boyama ve aktivite kitabı hediye ettiği törende, minikler şarkılar eşliğinde dans ederek keyifli anlar yaşadılar.
Pandemi sürecine rağmen zorlu bir eğitim sürecini tamamlamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi Müdürü Nezaket Aktaş, yeni bir sezonu daha tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Ailelerin çocuklarını güvenle Mezitli Belediyesinin kollarına bıraktığını belirten Aktaş, “Çok küçük yaşlarda bize emanet edilen çocuklarımızın gösterdikleri gelişmelerini ve başarılarını gördükçe yarınlara daha umutla bakıyorum. Çünkü bizler Bircan Tüfekçioğlu eğitim ekibi olarak Başkanımız Neşet Tarhan’dan aldığımız feyiz ve destekle Atatürk ilkeleri ve cumhuriyet değerleri ışığında çağdaş bir eğitim anlayışıyla umudumuz olan bu güzel çocuklarımızın aydın birer birey olarak yetişmeleri için sağlam bir temel oluşturduğumuza inanıyoruz” dedi.

“Okulumuz, Türkiye’deki en iyi okullardan birisi olarak gösteriliyor”
Başkan Tarhan da Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinin yakaladığı başarı istikrarının kendilerini son derece mutlu ettiğini vurgulayarak, “Görevim süresince beni en çok mutlu eden projelerden birisi de Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi projemizdir. Okulumuz, Türkiye’deki en iyi okullardan birisi olarak gösteriliyor. Okulumuzun bu aşamaya gelmesinde velilerin katkısı çok büyük. Bize güvendiler, çocuklarını teslim ettiler. Öğretmen ve idarecilerimiz çok başarılı çalışmalar ortaya koyuyorlar. Öğretmenlerimizin tamamı kadın, genç ve hepsi birbirinden başarılılar. Kurumumuzda; laik, demokratik, Atatürkçü çocuklar yetiştiriyoruz. Öğretmenlerimiz bu doğrultuda çalışmalarını yürütüyorlar. Burada okuyan çocuklarımıza belediyemizin tüm olanaklarını sunuyoruz. Çocuklarımızı her ziyaret ettiğimde bana sarılıyorlar. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Mutlu, sağlıklı ve vatana millete hayırlı birer evlat olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

“Önümüzdeki dönem iki çocuk gündüz bakımevini daha faaliyete geçiriyoruz”
Okulun yakaladığı başarının kendilerini motive ederek yeni projeleri hayata geçirdiklerini belirten Tarhan, “Enis Necip Tüyeni ve Mustafa Baysan adına iki çocuk gündüz bakımevini daha önümüzdeki eğitim sezonuyla birlikte faaliyete geçiriyoruz. Bunun yanında çocuklarımızın eğitime ve kitaba ulaşması için çok sayıda proje geliştirdik. Çocuklarımız için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bugün karne sevinci yaşayan miniklerimizi yaz döneminde açılacak kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz. Sanattan spora her alanda güzel zaman geçirecekleri kurslarımız var. Bu duygularla çocuklarımızın tatillerini kutluyor, mutlu, sağlıklı ve başarı dolu bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.

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