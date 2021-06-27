Bakan Muş: "Gümrüklerimizde zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız" Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mersin'de bir hafta arayla iki operasyonda, ülke tarihinin en yüksek kokain yakalaması gerçekleştirildi" "Yılın başından bu yana 6.1 ton uyuşturucu, 4 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Muş: "Gümrüklerimizde zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız" Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mersin'de bir hafta arayla iki operasyonda, ülke tarihinin en yüksek kokain yakalaması gerçekleştirildi" "Yılın başından bu yana 6.1 ton uyuşturucu, 4 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi"

İHA

Bakan Muş: "Gümrüklerimizde zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız" Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mersin'de bir hafta arayla iki operasyonda, ülke tarihinin en yüksek kokain yakalaması gerçekleştirildi" "Yılın başından bu yana 6.1 ton uyuşturucu, 4 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlık olarak 8 Haziran tarihinde uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye dönük gümrüklerde ek tedbirlerin getirildiği yeni bir genelge yayınladıklarını hatırlatarak, "Gümrüklerimizde zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız, müsaade etmeyeceğiz ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
Bakanlığa bağlı kurumlarda bir dizi temasta bulunmak üzere Mersin'e gelen Bakan Muş, Mersin Valiliğini ziyaretinin ardından beraberinde Vali Ali İhsan Su ve milletvekilleriyle birlikte Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne geçti. Burada Bölge Müdürü Ceylan Er ve kurum yetkilileriyle bir araya gelen Muş, daha sonra Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünü ziyaret ederek, geçtiğimiz hafta art arda düzenlenen iki operasyonda 1 ton 763 kilogram kokainin ele geçirilmesinde emeği geçen personeli tebrik etti.
Muş, burada yaptığı açıklamada, gümrük muhafaza ekiplerinin titiz bir çalışma neticesinde, Mersin'de bir hafta arayla gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonla, ülke tarihinin en yüksek kokain yakalamasını gerçekleştirerek uyuşturucu ile mücadelede büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. 1516 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ilk operasyonda 1 ton 300 kilogram, bu yakalamadan bir hafta sonra da yaklaşık yarım ton kokain ele geçirildiğini hatırlatan Bakan Muş, "Gümrük muhafaza ekiplerimiz iki başarılı operasyon sonunda toplamda 1 ton 763 kilo kokain ele geçirmişlerdir. Yani neredeyse Türkiye'de 1 yılda ele geçirilen kokaine denk miktarda kokain, gümrük muhafaza ekiplerimizin titiz çalışması sonrası sadece şu son 1 hafta içerisinde Mersin'de ele geçirilmiştir. Bu başarı gümrük muhafaza ekiplerimizin dikkatli ve titiz çalışmasının neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu başarıda emeği geçen tüm bakanlık personelimizi ve kaçakçılıkla mücadelede daima işbirliği içerisinde olduğumuz tüm güzide kurumlarımızı bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.

"Yılın başından bu yana 6.1 ton uyuşturucu, 4 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi"
"Yasadışı ticareti önlemek bakanlığımızın öncelikli görevleri arasındadır" diyen Bakan Muş, bu kapsamda özveri ile çalışarak memnuniyet verici sonuçlar elde ettiklerini vurguladı. Ticaret Bakanlığı olarak 8 Haziran tarihinde uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye dönük gümrüklerde ek tedbirlerin getirildiği yeni bir genelge yayınladıklarını hatırlatan Muş, "Bu genelge ile güzergah bazlı analizlere ağırlık verilmiştir. Yayınladığımız bu genelgenin, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede bundan sonra da önemli katkılarının olacağına inanıyorum. Tabi bir yandan gümrüklerde uyuşturucu ve kaçak eşyalara dönük sıkı kontroller gerçekleştirirken, öte yandan gerçekleştirilen gümrük kontrollerinin yasal ticaretin akış hızını engellememesi için de azami gayret gösteriyoruz. Bu bizim için asla taviz veremeyeceğimiz hassas bir dengedir. Bu konuya oldukça dikkat ediyoruz. Bu nedenle gümrük kontrollerinin hızlı ve etkin olması için insan kaynağımızın, teknik cihazlarımız ve bilgi sistemlerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Tüm bu imkan ve kabiliyetlerimizle, yılın başından bu yana yaklaşık 4 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Toplam 6.1 ton uyuşturucu ile 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ülkemize girmesine engel olduk. Gerçekleştirilen rekor yakalamalar da gösteriyor ki, bu alanda yaptığımız yatırımların ve personellerimizin gösterdiği insan üstü gayretin sonuçları başarı ile elde edilmekte. Umarım bundan sonra da bu neticeleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu yakalamalarına konu tüm veriler elimizde mevcut ve yargı makamlarına iletilmiştir"
Son dönemde kamuoyunda bazı çevrelerce, gümrüklerde yakalanan uyuşturucunun 'göndericisi kim, alıcısı kim, neden bilinmiyor, neden açıklanmıyor' şeklinde sorular gündeme getirildiğini belirten Bakan Muş, şöyle devam etti:
"Şunu açıkça belirtmeliyim ki, son dönemde gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına konu sevkiyatların tüm verileri elimizde mevcuttur. Ele geçirilen uyuşturucunun nereden gelip nereye gittiği, hangi ülkelere uğradığı, hangi gemi ve konteyner ile taşındığı, alıcısının, göndericisinin kim ya da hangi şirketler olduğu ve benzeri tüm verilere elbette sahibiz. Tüm bu verileri yargı makamlarına iletmiş durumdayız. Bu bilgiler devam eden soruşturmalarda savcılık makamlarımız ve adli kolluk personelimizce titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmalar yargı makamının uhdesinde yürütülmektedir. Nitekim yargı makamlarının verdiği kararlarla bu iki olayda şu ana kadar 6 kişi tutuklanmıştır. Dolayısıyla kimlerin bu konularla ilgili yargılandığı zaten mahkeme kayıtlarında mevcuttur. Bu konuda milletimiz müsterih olsun. Devletimizin tüm bilgiye sahip olduğundan ve bunun gereğini yaptığından kimsenin şüphesi olmasın. Bu başarılı operasyonlara imza atarak bizleri gururlandıran bakanlık personelimi bir kez daha kutluyorum. Gümrüklerimizde zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız, müsaade etmeyeceğiz ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gültak esnafla bir araya geldi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kuvvai Milliye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Gültak esnafla bir araya geldi Akdeniz ...
Zorla taksiye bindirdikleri genci gasbeden 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Zorla taksiye bindirdikleri genci gasbeden 7 şüpheli ...
Toroslar Belediyesi sınava giren öğrencileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi sınava giren öğrencileri yalnız ...
Taksi ile zorla kaçırılmak istenilen genç, polisin dikkati sayesinde kurtuldu Mersin'de silahlı kişiler tarafından zorla bir taksiye bindirilerek kaçırılmak istenilen şahıs, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde yaşanan kovalamacanın ardından kurtarılırken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Taksi ile zorla kaçırılmak istenilen genç, polisin ...
Mut'taki erik üreticisine 'boylama makinesi' desteği Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mut ilçesindeki iki kooperatife birer 'erik boylama makinesi' desteğinde bulunuldu
YEREL HABERLER Mut'taki erik üreticisine 'boylama makinesi' ...
Torosların köylerinde içme suyu yatırımları sürüyor
YEREL HABERLER Torosların köylerinde içme suyu yatırımları sürüyor
Mersin'de belediye şoförlerine 'trafikte önce yaya' eğitimi
YEREL HABERLER Mersin'de belediye şoförlerine 'trafikte önce yaya' ...
Zabıta ekipleri YKS’ye yetişmeye çalışan öğrencilerin imdadına koştu
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri YKS’ye yetişmeye çalışan öğrencilerin ...
Yenişehir Belediyesi, Bahar Turnuvası düzenliyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi, Bahar Turnuvası düzenliyor
Başkan Seçer, Gülnar ve Silifke'de vatandaşlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Adalet dağıtacağız, pozitif ayrımcılık yapacağız, biz halktan tarafız"
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Gülnar ve Silifke'de vatandaşlarla ...
YKS'ye girecek engelli genci kucaklarında koşarak sınava yetiştirdiler Mersin'de sınava geç kalmak üzere olan engelli genci kucaklayan 4 vatandaş, koşarak sınava gireceği binaya getirdi Bölgede bulunan bazı vatandaşlar o anı cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, örnek davranışları takdir topladı
YEREL HABERLER YKS'ye girecek engelli genci kucaklarında koşarak ...
MEÜ Onkoloji Hastanesi'ne bağlı Kemik İliği Nakil Merkezi ilk hastasını kabul etti
YEREL HABERLER MEÜ Onkoloji Hastanesi'ne bağlı Kemik İliği Nakil ...
Engelli genci kucaklayarak YKS'ye yetiştirdiler
YEREL HABERLER Engelli genci kucaklayarak YKS'ye yetiştirdiler
Tarsus'taki orman yangınında soğutma çalışması devam ediyor Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, 10 hektarlık alana zarar verdiği belirtildi
YEREL HABERLER Tarsus'taki orman yangınında soğutma çalışması devam ...
Bozyazı'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bozyazı'da trafik kazası: 2 yaralı
MEÜ Girişim Limanı, Türkiye’nin ilk ‘Akademide Girişimcilik Zirvesi’ni düzenledi
YEREL HABERLER MEÜ Girişim Limanı, Türkiye’nin ilk ‘Akademide ...
Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor
Sayıları 700'e kadar düşen Akdeniz fokları fotokapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Sayıları 700'e kadar düşen Akdeniz fokları ...
Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kültür sanat kursları başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kültür sanat ...
Mut'tan 80 bin ton kayısı ihraç edildi
YEREL HABERLER Mut'tan 80 bin ton kayısı ihraç edildi
Dağ evinde ölü bulunan çift, toprağa verildi
YEREL HABERLER Dağ evinde ölü bulunan çift, toprağa verildi
Tarsus'ta orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Tarsus'ta orman yangınında 10 hektarlık alan zarar ...
Mersin'de orman yangını
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını
Toros Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde mezuniyet ...