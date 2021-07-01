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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesinden belgesel gösterimi ve rehber eşliğinde sergi gezisi

İHA

Yenişehir Belediyesinden belgesel gösterimi ve rehber eşliğinde sergi gezisi

Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500. Yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisi’ni Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde bulunan sanat galerilerinde Mersinli sanatseverlerle buluşturan Yenişehir Belediyesi, şimdi de “Leonardo da Vinci: Zamanın Ötesi” adlı belgeselin gösterimi ve rehber eşliğinde sergi gezisi programı düzenliyor.
Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisinde 30 Eylül tarihine kadar açık kalacak Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide eserleri bulunan sanatçı, yazar, şair ve entelektüellerin Da Vinci'yle ilgili verdiği bilgiler ve yorumlarının yer aldığı “Leonardo da Vinci: Zamanın Ötesi” belgeselinin gösterimi yapılacak.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Durmuş Akbulut, müziğini Mercan Dede, seslendirmesini Mazlum Kiper, yapımcılığını ise Emre Sefer'in üstlendiği belgeselin gösterimi ve sanat tarihçisi İlkin Tuğçe Kabadayı’nın eşlik edeceği sergi gezisi programı bugün başlıyor. Vatandaşlar 0552 825 55 41 telefon numarasını arayarak randevu alabilecek. Belgesel gösterimi ve rehber eşliğinde sergi gezisi programı 6, 8 ve 13 Temmuz tarihlerinde saat 12.00’de başlayacak.

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