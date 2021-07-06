Eski eşini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis Mersin'de 2019 yılında sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Yarbi'ye, 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' 10 yıl hapis cezası verildi Mahkeme heyeti ayrıca sanığın cezasında indirim uygulamadı

Mersin'de 2019 yılında sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Yarbi'ye, 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' 10 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti ayrıca sanığın cezasında indirim uygulamadı.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Yarbi SEGBİS ile katılırken, korona virüs tedbirleri kapsamında mahkeme salonuna sadece taraf avukatları alındı. Duruşmada konuşan sanık Özkan Yarbi, olay günü çocuğunu almak için Hatun Koç ile görüştüğü belirterek, "O gün sürekli bana hakaret etti. Bende bir kaç kez arabadan indirmeye çalıştım. En son iyice sinirlendim. O sırada arabanın arkasında tüfeği gördüm. Aldım ve ateş ettim. Öldürmek için yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım. 26 aydır ceza evindeyim. Öldürmek isteseydim zaten bunu yapardım. Benim karşı tarafla hiçbir husumetim yok. Dışarda bakmam gereken yaşlı anne ile babam ve çocuklarım var. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım. Bir an şeytana uydum. Tahliyemi istiyorum. Vereceğiniz her karara saygılıyım" dedi.

Müşteki avukatları ise olayın tasarlayarak yapıldığını ve sanığın 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten' ceza almasını talep etti.

İddia makamı da bir önceki duruşmadaki mütalaasını okuyarak, sanığın 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 'kasten öldürmeye teşebbüsten' 10 yıl hapis cezası verirken, cezasında hiçbir indirim uygulamadı.



Olayın geçmişi

Merkez Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar Mahallesi'nde 27 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Özkan Yarbi, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte eski eşinin otomobiline bindi. Özkan Yarbi'nin barışıp yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada şahıs otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Bunun üzerine Özkan Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Hatun Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan Hatun Koç hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Özkan Yarbi ise tutuklandı.

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