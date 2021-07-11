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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli'de sahillere şemsiye ve şezlong yerleştiriliyor

İHA

Mezitli'de sahillere şemsiye ve şezlong yerleştiriliyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, vatandaşların daha hijyenik şartlarda denizle buluşabilmesi için Milli Emlak Müdürlüğünden kiralanan sahil bölgelerine şemsiye, şezlong ve duş kabinleri yerleştirildiği bildirildi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde düzenleme yapan ekipler, Tece bölgesinde yaşayan ve sepet örerek geçimini sağlayan vatandaşlarla anlaşarak hasır şemsiyeler yaptırdı. Şezlong ve şemsiyeler sahillere yerleştirilerek denize giren vatandaşlara ücretsiz olarak kullanımına sunuldu.
Yaz başında görev kapsamında olmamasına rağmen tüm sahillerde taş temizliği ve bakım yapan ekipler, iki yıldır süren mücadelenin ardından kiralama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte tüm sahili yeniden ele aldı. Vatandaşların plajları daha rahat kullanabilmesi için şemsiye ve şezlong yerleştirmeye başladıklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Yaklaşık iki yıl önce vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda denize girebilmesi için sahillerimizi kiralama talebinde bulunmuştuk. Bu süreçte görev kapsamımızda olmamasına rağmen gerekli taş temizleme ve bakım çalışmalarımızı aksatmadan yapmaya devam ettik. Geçtiğimiz günlerde kiralama talebimize olumlu yanıt gelmesiyle birlikte sözleşmemizi imzalayarak çalışmalara başladık. Şemsiye tedariğini de hem istihdama destek olması hem de çevreci ürün kullanılması amacıyla Tece Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini sepet örerek sağlayan vatandaşlarımızla anlaşarak giderdik. Ekiplerimiz belirli noktalara yerleştirmeye başladı. İlerleyen zamanlarda daha geniş bölgelerde belediyemizin şemsiye ve şezlongları vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak” dedi.
Sahilde duş sayısını da artıracaklarının bilgisini veren Tarhan, “Biz halkımız en iyi şartlarda denize girebilsinler diye çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak bu yaptığımız hizmetlerin sağlıklı şekilde kullanılması ve korunması da elbette vatandaşlarımıza ait. Umarım gereken hassasiyet gösterilir. Biz, Mezitli halkının kendi kaynakları ile yapılan bu hizmetlere sahip çıkacağına ve art niyetli kişilere izin vermeyeceğini biliyoruz. İstenilen verimi almamız durumunda daha geniş noktalarda uygulamayı devam ettireceğiz” diye konuştu.

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