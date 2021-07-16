Mersin'deki orman yangını devam ediyor Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, havadan 3 uçak ile 21 helikopter ve karadan 164 arozöz yangına müdahale ediyor Tedbir amacıyla 50 evde boşaltıldı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, havadan 3 uçak ile 21 helikopter ve karadan 164 arozöz yangına müdahale ediyor. Tedbir amacıyla 50 evde boşaltıldı.

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan yangına havadan uçak ve helikopterler müdahale ederken, akşam saatlerinden, sabaha kadar da karadan müdahale sürdü. Sabah saatlerinde yeniden 3 uçak ile 21 helikopter ve karadan 164 arozöz ile 850 personel yangına müdahale ederken, şimdiye kadar 650 hektarda yangının etkili olduğu öğrenildi.

Ayrıca yangından dolayı bölgede bulanan 50 hanede tedbir amacıyla boşaltıldı.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde bizzat çalışmaları yönetiyor.

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