Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (4)

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YANGINA İHA'LARLA MÜDAHALE

Mersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanında dün sabah çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü bölgede Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesindeki İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yanan yerler tespit ediliyor. İHA'nın verdiği koordinatlar üzerine bölgeye müdahale eden ekipler, yangın kontrol altına almaya çalışıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-07-16 14:17:40



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