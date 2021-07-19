Mersin'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, kent protokolü ve şehit yakınları, Kurban Bayramı öncesi şehitliği ziyaret edip, mezarlara karanfil bıraktı.

Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte bayram öncesi tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Aileler, çocuklarının mezarlarını yıkayarak, elleriyle çevresindeki otları temizledi. Şehit yakınları daha sonra mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Törenin sonunda kent protokolü, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-07-19 12:18:09



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