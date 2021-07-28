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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin rakımda bal sağımı

DHA

2 bin rakımda bal sağımı


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde, 2 bin rakımlı Toros Dağları'nın zirvesindeki Evdilek Yaylası'nda üreticiler, yaz sezonu bal sağımına başladı. Yaklaşık 2 ay önce Toroslar´a getirdikleri arıların doldurduğu kovanlardan ilk sağımı yapan Abdullah Tipi (50), "Mayısta kovanlarımızı buraya getirdik ve arılarımız 2 ay boyunca bal yaptı. Yaklaşık 20 gün sürecek olan hasat dönemimizin ardından yeniden aşağı kesimlere kovanlarımızı taşıyacağız. Balın kalitesi, arıların binbir çeşit çiçekten bal almasından kaynaklanıyor" dedi.
Erdemli'de 2 bin rakımlı Toros Dağları'nın zirvesindeki Evdilek Yaylası'nda, üreticilerin yaz sezonu bal sağımı başladı. Sezonundan umutlu olduklarını belirten üreticiler, yağmurun az yağması nedeniyle rekoltede düşüş yaşanmasına rağmen kalitenin yüksek olduğunu söyledi. 
Toroslar'ın zirvesinde yer alan ve Erdemli ilçesine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Evdilek Yaylası´nda Abdullah Tipi, 200 kovanla bal üretimini yaptı. Yaz sezonu bal sağımına başladığını belirten Tipi, "Bu yıl yağmurun az yağması sebebi ile bal rekoltesinde biraz düşüş yaşanıyor ama bal kalitesinde de artmış durumda" dedi.
1500 ÇEŞİT ÇİÇEKTEN BAL 
Evdilek Yaylası´nda 1500 çiçek çeşidinin bulunduğunu dile getiren Tipi, "Burada bulunan binbir çeşit çiçeklerden elde edilen balların kalitesi de artıyor. Mayıs ayında kovanlarımızı buraya getirdik ve arılarımız 2 ay boyunca bal yaptı. Yaz sezonu bal sağımına başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 20 gün sürecek olan hasat dönemimizin ardından yeniden aşağı kesimlere kovanlarımızı taşıyacağız" diye konuştu.
'ÇİFTÇİLİKTEN ARICILIĞA DÖNDÜK'
Eşi ile birlikte 15 yıldır arıcılık yaptığını kaydeden Fazilet Tipi (45) de "Daha önceleri eşim ile birlikte çiftçilik yapıyorduk ama 15 yıl önce bir arkadaş tavsiyesi ile arıcılığa başladık. Yaz ayında eşimle birlikte Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan bozkıra geliyoruz ve arılarımız bal yapıyor. Kovanlardan aldığımız bal dolu petekleri alıyoruz ve sağım makinesine götürerek ballarımızı alıyoruz. Çok kaliteli ve lezzetli balın üretildiği Toroslar'ın zirvesinde bu işi yapmak beni çok mutlu ediyor. Bütün bayanlara tavsiye ediyorum" dedi. 
Bal hasat zamanı ailesine yardımcı olan Seher Tipi (24) de "Ailem uzun yıllardır bal üreticiliği yapıyor ve ben de hasat zamanı onlara yardımcı oluyorum. Arıcılık, çok zevkli ve çok güzel bir iş. İnşallah bu sezon da çok güzel ballarımız olacak" diye konuştu.
Toros Dağları'nın eteklerinde arıcıların hasadı, 20 gün sürecek. Yeni sezon üretimi balların ise 1 ay sonra raflarda yer alacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2021-07-28 10:17:35

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