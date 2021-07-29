Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (3)

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MERSİNANTALYA KARA YOLU KAPANDI

Mersin´in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesi´nde bulunan Boğsak Koyu´ndaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu araç trafiğine kapandı. Silifke ilçesinden itibaren kapanan kara yoluna alternatif olarak bilinen Aydıncık-Gülnar kara yolunda da bu bölgedeki yangınlar nedeniyle ulaşım durdu. Sahildeki kara yolunda duran araç sürücüleri de ormanlık alandan yükselen dumanları korkuyla izledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mustafa ERCAN

2021-07-29 11:58:14



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