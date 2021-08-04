Mersin'de yangın çıkartan 1 kişi tutuklandı Mersin'de otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı

Mersin'de otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi D400 karayolu üzerinde 31 Temmuz akşam saatlerinde otların tutuşturularak, yangına sebebiyet verilmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan soruşturma neticesinde faillerin K.Ş. ve B.K. olduğu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyona şahısları gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şahıslardan K.Ş. tutuklanırken, B.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.