Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde kayalıklardan düşen Adnan Susan (12), hayatını kaybetti.

Olay saat 18.00 sıralarında Tarsus Şelalesi kayalıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan Adnan Susan, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düştü. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, düştüğü yerden çıkarttığı susan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Susan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Susan´ın cansız bedeni otopsi için ek binaya götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-08-06 19:42:00



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