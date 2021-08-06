Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde kayalıklardan düşen Adnan Susan (12), hayatını kaybetti.
Olay saat 18.00 sıralarında Tarsus Şelalesi kayalıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan Adnan Susan, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düştü. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, düştüğü yerden çıkarttığı susan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Susan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Susan´ın cansız bedeni otopsi için ek binaya götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-08-06 19:42:00
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